Incendi | strada statale ‘Adriatica’ chiusa per 20 km a Foggia

Sicilia - Incendio a Taormina nella notte : panico sull’autostrada A18 Messina-Catania [FOTO e VIDEO] : notte di panico in Sicilia per un grosso incendio che sta interessando l’autostrada A18 Messina-Catania, a Taormina, dove un’auto ha preso fuoco e il traffico è completamente bloccato. Diverse centinaia le auto ferme nella carreggiata e persone a piedi. incendio a Taormina, panico in autostrada nella notte [VIDEO] L'articolo Sicilia, incendio a Taormina nella notte: panico sull’autostrada A18 Messina-Catania [FOTO e VIDEO] ...

Padova - inferno in autostrada : scoppia un Incendio - muore a 41 anni nello schianto : inferno in autostrada nella prima giornata del fine settimana da bollino nero. Sulla A13 Bologna-Padova è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Rovigo e Boara in direzione di...

Vicenza - vasto Incendio devasta una fabbrica di vernici a ridosso dell'autostrada : Un incendio di vaste proporzioni in questi minuti sta interessando un'azienda di vernici sita in provincia di Vicenza, precisamente a Brendola. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, il fuoco sta lambendo anche l'autostrada A4: lo stabilimento in questione infatti si trova proprio vicino all'importante arteria stradale. Sul posto stanno operando tantissime squadre dei Vigili del Fuoco, che stanno cercando disperatamente di ...

Ultim'ora : forte esplosione e Incendio in una fabbrica del vicentino - a ridosso dell'Autostrada A4 : Un violento incendio è divampato negli ultimi minuti nel vicentino, nella zona fra Montecchio Maggiore e Montebello, a ridosso dell'Autostrada A4. Il rogo dovrebbe aver colpito uno stabilimento...