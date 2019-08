IKEA mette in piedi una divisione dedicata ai dispositivi smart home mentre apre a

Fonte : tuttoandroid

(Di martedì 20 agosto 2019)punta forte suie comincia ad aprire la strada all'interconnessione con la tecnologia Philips Hue. Nel frattempo c'è persino chi ha provato a impiantare il sistema che sta dentro gli altoparlanti SYMFONISK in speaker terzi. L'articoloinunaaia Philips Hue proviene da TuttoAndroid.

123stellaMinho : Off e Gun sono una coppia normale all’ikea : Off con il carrello porta solerte tutte le minchiate che vuole Gun e G… - PocoEsper_ta : @alinacappa Nel Salento quella che ho soprannominato Ikea family invadeva mezza spiaggia libera coi borsoni Ikea pi… - radice_riccardo : @AlbertoBagnai @borghi_claudio Una coppia deve rifare la cucina:lui vuole che sia made in Italy e non Ikea;lei vuol… -