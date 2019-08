Fonte : eurogamer

(Di martedì 20 agosto 2019) Sono ormai passati circa tre anni dalla pubblicazione dell'ultimo capitolo della saga strategica die sembra proprio che non dovremo aspettare molto per conoscere il futuro della serie.In effettiPublishing e Blackbird Interactive hanno pubblicato un nuovo trailer solo qualche ora fa, che come potete vedere voi stessi anticipa l'arrivo di novità legate alla saga. Ovviamente il breve trailer non ci consente di farci un'idea sul tipo di informazioni che riceveremo, sappiamo solo che sapremo tutto durante il ventesimo anniversario di, che si terrà al PAXin data 30 agosto 2019."Vivi l'epico gioco spaziale di strategia che ha ridefinito il genere RTS. Controlla la tua flotta e costruisci la tua armata attraverso oltre 30 missioni in giocatore singolo. Scegli i tipi di unità, le formazioni della flotta e le tattiche di volo per ogni situazione strategica. Usa ...

Eurogamer_it : #Homeworld: Gearbox potrebbe fare un annuncio al PAX West -