Er Faina dopo le polemiche | ' Dalla D' Urso non ci vado | Temptation l' ho sempre apprezzato'

(Di martedì 20 agosto 2019) Da quando è stata ufficializzata la presenza di Damiano Ernel cast della seconda edizione Vip diIsland, sul web è nata una polemica sulla scelta della produzione di dare un'opportunità così grande ad un personaggio che hasparato a zero sul reality. Lo youtuber si è esposto nelle scorse ore per precisare che il programma al quale sta per partecipare l'ha, mentre non ha fatto neppure mezzo passo indietro sulle cose poco carine che ha detto e continua a dire su Barbara D'. Erincoerente? L'accusa del web Sono passate poco più di 24 ore da quando è stato ufficializzato il cast diIsland Vip 2: la partecipazione che sta facendo maggiormente discutere, è quella di Damiano Er, conosciuto soprattutto per i suoi "sproloqui" su Youtube contro politici, personaggi famosi e programmi Tv. Il pensiero che hanno condiviso la ...

VaiColTamarrese : RT @seanswarmarms: sarà bello dopo temptation island andare a trovare quella che diventerà la ex ragazza del faina nella pizzeria sotto cas… - evviva_il_re : RT @ahoy_boy98: Io dopo aver visto le storie di Er Faina #temptationislandvip - blogtivvu : Damiano Er Faina, insulti choc a Barbara d'Urso: l'odiatore del web sta per debuttare a Temptation Island Vip dopo… -