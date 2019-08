Nessun negoziato sul governo o su un eventuale Conte-bis | dicono al Pd

Fonte : agi

(Di lunedì 19 agosto 2019) "Siamo alla vigilia dell'intervento del Premierin Parlamento e in presenza di una crisi diancora non parlamentarizzata. Per questo motivo, in riferimento ad alcune notizie rilanciate oggi, l'Ufficio Stampa del Pd precisa che è privo di fondamento parlare disule addirittura di caduta di tabù per unbis". È quanto precisa una nota dell'Ufficio Stampa del Partito democratico.

