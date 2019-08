Marina di Pietrasanta | Salvini contestato al suo arrivo alla Versiliana | fischi e slogan

Nek a Marina di Pietrasanta il 24 agosto con Giorgio Panariello : biglietti in prevendita : Nek a Marina di Pietrasanta il 24 agosto. Si anticipa così il lungo tour dell'artista di Sassuolo che il 22 settembre sarà in concerto all'Arena di Verona per l'anteprima dei concerti che si muoveranno anche in Europa nelle date già annunciate e con biglietti in prevendita in tutti i canali abilitati. I biglietti sono in prevendita sul sito ufficiale del Festival La Versiliana, nel quale è inserito anche l'evento al quale prenderà parte Nek ...