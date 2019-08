M5s | al via l’assemblea dei parlamentari Di Maio | “Salvini ha fatto un disastro Aprire

Le anime M5s in villa con Grillo : «Ora basta con Salvini - via al Pd» : Di Maio: «Sono il più deluso». Nel nuovo contratto, al centro i temi ambientali. L’ostilità di Paragone al Pd e l’attesa di Fico. Oggi la riunione dei gruppi parlamentari

M5s : "Con la Lega mai dire mai - Salvini via dal Viminale Governo col Pd? Buone possibilità". L'intervista-bomba : "Allo stato il leader della Lega si è dimostrato non affidabile. Sarebbe molto complicato, però in politica non esiste il mai. Certamente, però, non alle condizioni di prima". Con queste parole il senatore del Movimento 5 Stelle Mario Michele Giarrusso, intervistato... Segui su affaritaliani.it

Crisi di governo - Delrio suggerisce la via al Pd : “Con il M5s serve un accordo alla tedesca. Reddito di cittadinanza? Ha luci e ombre” : Un nuovo contratto di governo sul modello di quello che da tanti tiene in piedi la Grosse Koalition e i governi Merkel in Germania. Ma questa volta avendo “chiara l’idea di cosa serve al Paese”. Il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, traccia la strada che a suo avviso il Partito democratico dovrà percorrere per arrivare a un’intesa con il Movimento 5 stelle. “Ciò che serve è un accordo alla tedesca, come ...

Matteo Salvini - via alla macchina del fango M5s : "Il pc di Siri - Berlusconi e la mafia" - sospetto infamante : "Ma tu vedi il caso!". Matteo Salvini stacca la spina al governo e il Movimento 5 Stelle accende la macchina del fango. In una nota sul proprio blog, i 5 Stelle azzardano una ricostruzione piuttosto infamante per il leader leghista riguardo alla decisione di innescare la crisi di governo che i grill

Crisi - Bettini lancia il “governo di legislatura Pd-M5s”. Franceschini e Martina : “Proviamo”. Renzi apre : “Non m’impicco a una formula” : Un “governo politico di legislatura” basato su una “profonda riflessione politica”. No, dunque, a “un governo istituzionale” che sarebbe “un tragico errore”. E, soprattutto, sì al dialogo con i Cinque Stelle, “un tentativo difficilissimo ma dobbiamo provarci” dove la condizione sia “una scelta europeista netta”, perché “il M5s è composito, fluttuante, contiene istanze ...

Anche Franceschini apre : "Proviamo con un patto di legislatura con M5s" : “Bettini indica un percorso difficile ma intelligente che credo valga la pena provare a percorrere. Sarà pieno di insidie e potremo provarci solo con un patto interno al Pd: lavorare tutti come una squadra, unita intorno al segretario”. Lo scrive su twitter Dario Franceschini, facendo riferimento alla proposta di Goffredo Bettini di un governo di legislatura.

Crisi di governo - Di Maio all’assemblea M5s : “Via ministri Lega dal governo. Mattarella è l’unico che decide quando e se votare” : “Mattarella è l’unico che decide quando e se andare a votare”. È un Luigi Di Maio che si affida al Quirinale quello intervenuto all’assemblea congiunta del M5s. Deputati e senatori si sono riuniti a poche ore dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama che dovrà decidere quando convocare il Parlamento e cosa mettere all’ordine del giorno: prima la sfiducia della Lega a Giuseppe Conte o le comunicazioni del ...

Aurigemma : al via inciucio Pd-M5s - a Pisana stop al patto Aula : Roma – “Oggi si e’ consumato l’ennesimo pasticcio della maggioranza Zingaretti. Dopo la scomparsa del patto d’Aula che e’ servito al centrosinistra per reggere ‘l’anatra zoppa’, questa mattina si e’ aggiunto anche il gruppo del M5s a supportare un centrosinistra oramai allo sbaraglio. Le due stampelle del patto d’Aula ora non sono piu’ sufficienti per una maggioranza ...

Governo - diktat di Salvini : «Via tre ministri M5s» : La percezione della crisi della maggioranza c'è. Manca, per renderla reale, l'atto parlamentare conseguente alla scelta politica fatta ieri dalla Lega e annunciata da Salvini dal palco...

No Tav dopo bocciatura mozione M5s : “Sfidiamo Salvini a far partire i lavori di allargamento. Scriviamo noi la nostra storia” : “Continuiamo da noi, da un cantiere di fatto fermo da oltre 400 giorni grazie alla nostra opera costante di presidio ed iniziativa, da dei lavori di allargamento che sfidiamo Salvini a far partire, così da poter toccare con mano cosa significa cantierizzare un territorio ostile”. Così il movimento No Tav commenta a caldo, tramite un lungo post su Facebook, l’esito della votazione al Senato sulla Torino – Lione, in cui ...

Tav - via libera a mozioni a favore : bocciata quella M5s. Di Maio e Salvini si ignorano - Lega esulta : Tutto come previsto, almeno riguardo al voto. Il Senato ha approvato le mozioni (quattro) a favore del Tav Torino-Lione, nel giorno del duello finale tra Lega e M5s sul via libera all’opera. Respinta quella del Movimento 5 stelle. Così la maggioranza che sostiene il governo di Giuseppe Conte (che non si è mai presentato in Aula, ndr) si è spaccata. Anzi si è proprio sdoppiata, con tanto di rappresentazione plastica. Si sono ignorati ...