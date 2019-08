Infortunio Maroni | le ultime | la nota della Sampdoria

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 19 agosto 2019), sospiro di sollievo per il tecnicoEusebio Di Francesco dopo lo stop del suo attaccante in occasione del match di Coppa Italia vinto a Crotone. Lo stesso club blucerchiato infatti, in una, ha specificato le condizioni del calciatore: “Per quanto riguarda Gonzalo, uscito anzitempo dalla gara dello “Scida”, le prime lastre hanno escluso fratture ossee alla caviglia destra; seguiranno ulteriori accertamenti“, si legge.L'articolo, le: laCalcioWeb.

