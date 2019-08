I forestali hanno sparato a M49

Fonte : agi

(Di lunedì 19 agosto 2019) Tra orme ed avvistamenti l'orso M49 è ormai braccato daisia trentini che altoatesini. Alla distruzione di arnie nella zona di passo Lavazè e al 'pranzo' con una mucca al vicino passo Oclini tra provincia di Trento e Bolzano, l'orso M49 si è reso responsabile di un attacco ad una roulotte di pastori che si trovava sempre a passo Oclini con conseguente intervento deicheproiettili di gomma. Testimoni parlano di un tentativo da parte dell'orso M49-Papillon - come ribattezzato dal ministro all'Ambiente Costa che si è sempre battuto contro l'uccisione come disposta dal governatore trentino leghista Fugatti - di rovesciare il mezzo. A quel punto sono intervenuti iche in direzione del plantigradoproiettili di gomma per allontanarlo. L'orso M49 di tre anni e mezzo e senza radiocollare dopo la fuga del 15 luglio scorso dal recinto ...

