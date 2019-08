Elisa Isoardi sarò a Ballando anche se sono negata come ballerina

Elisa Isoardi andrò a Ballando con le stelle : Elisa Isoardi anticipa con un’ annuncio ufficiale: «Sarò tra i concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle. Quello che non so è se riusciranno a trasformarmi in una ballerina, sono negata». Per la conduttrice gli impegni a partire dal prossimo mese si intensificheranno e non poco. Elisa Isoardi ha rivelato, in un’intervista a “Diva e Donna”, di aver accettato la proposta di Milly Carlucci, che era rimasta colpita da ...

Elisa Isoardi conferma l'anteprima Blogo : "Ho detto sì a Milly Carlucci per Ballando" : "Ho detto sì alla Carlucci". Intervistata dal settimanale Diva e Donna, Elisa Isoardi ha confermato, di fatto, la notizia anticipata alcune settimane fa da Blogo. La conduttrice de La Prova del cuoco, infatti, sarà tra i concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle:Sarò nella prossima edizione di Ballando con le stelle, anche se ancora non è ufficiale (...) Ho energie da vendere. Quello che non so dire è se riusciranno a ...

Elisa Isoardi riparte da sé : la svolta su Instagram : La rottura con Matteo Salvini ha lasciato qualche cicatrice, ma ora Elisa Isoardi è pronta a ripartire da zero. Sono passati diversi mesi da quando la conduttrice ha dovuto affrontare quel difficile momento, e finalmente è riuscita a lasciarsi alle spalle il dolore. Questa è stata un’estate molto prolifica per la Isoardi. Dopo aver portato a termine una bellissima stagione de La prova del cuoco, si è concessa qualche giorno di relax per ...