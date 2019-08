È morto Cosimo Cinieri | massimo esponente del teatro italiano

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 19 agosto 2019) Marco Della Corte Dell'attore si ricorda il celebre sodalizio con Carmelo Bene,lavorò sia in campo teatrale che cinematografico, indimenticabili le sue versioni di Otello e De Sade, uno dei più rilevanti esponenti del, èdopo una lunga malattia. L'attore nacque nel 1938 a Taranto e di lui è celebre il sodalizio con Carmelo Bene, con cui divise per anni la scena come comprimario. Tra i suoi capolavori ricordiamo Otello, De Sade, e La Deficienza della Donna. Attivo sulla scena teatrale dagli anni '60 agli anni '80,è stata un'icona dell'avanguardia nel nostro paese. Era nipote di Cesare Giulio Viola, storico scrittore, commediografo e sceneggiatore tarentino. Innovatore e sperimentatore delfu direttore a partire dal 1978 della compagnia-Palazzo, assieme alla moglie Irma ...

