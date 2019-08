Ciclismo | Tom Dumoulin | “Spero di tornare in gara per il finale di stagione Non riuscivo

Fonte : oasport

(Di lunedì 19 agosto 2019) È la notizia del giorno nel mondo del: Tom, stella dalla Sunweb, ha deciso di cambiare squadra, rescindendo con la compagine teutonica e passando agli olandesi della Jumbo Visma. Una scelta particolare quella del vincitore del Giro d’Italia 2017 sulla quale ne ha parlato al portale NOS. Il commento: “Da un po’ di tempo avevo la sensazione che le cose non andassero più per il meglio. Nona trarre il meglio da me stesso e non riuscivamo più a migliorarci a vicenda. Su molti aspetti eravamo molto più distanti di quanto pensassi. Il mio agente dice sempre ‘Non c’è intensità senza frizioni’. Ed è stato così per otto anni, ci siamo stuzzicati a vicenda, ma la cosa creava dell’intensità. Abbiamo raggiunto risultati bellissimi. Recentemente c’erano le frizioni, ma molta poca intensità. Gli ultimi mesi non sono stati facili. Potete immaginare che non sono state ...

