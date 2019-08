ATP Winston-Salem – Seppi ko all’esordio | Berdych trionfa in tre set

Fonte : sportfair

(Di lunedì 19 agosto 2019)eliminato al primo turno dell’ATPin tre set Niente da fare per AndreasalOpen, torneo Atp 250 con montepremi da 807.210 dollari in corso sui campi in cemento della Wake Forest University di, nella Carolina del Nord. Il tennista italiano, al rientro in campo dopo un mese e mezzo di riposto, è stato eliminato al primo turno per mano di Thomas. L’ex top ten ceco, in tabellone con una wild card, hato in tre set, col punteggio di 6-1, 3-6, 6-3, dopo un’ora e 45 minuti di gioco.L'articolo ATPko all’esordio,in tre set SPORTFAIR.

TennisWebMag : Nulla da fare per Andreas Seppi nel 1° turno dell'Atp 250 di Winston Salem (Usa). L'azzurro è stato fermato in tre… - ranocchia3 : RT @Daniele_Manca: Il senso di Lee per il tennis, la sordità non è più una barriera: «Trattatemi come tutti gli altri» Il sudcoreano non ud… - Daniele_Manca : Il senso di Lee per il tennis, la sordità non è più una barriera: «Trattatemi come tutti gli altri» Il sudcoreano n… -