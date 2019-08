Al dunque | la paura

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 19 agosto 2019) Al, la. Di perdere tutto. Ecco la fotografia, quando la crisi più strampalata del mondo, irrituale, e finora “virtuale”, alimentata da pubblici proclami e spin interessati, finalmente arriva a consumare il suo primo atto formale, con le “comunicazioni” del premier in Parlamento. È questo che sta accadendo, con i protagonisti che, arrivati alla soglia del burrone, scoprono di non avere le ali per volare, dopo giorni di machismo dichiaratorio, suggestione di doppi forni, retromarce come se fosse un gioco.Ricapitolando: Salvini, che sta provando a tornare indietro, aspetterà il discorso di Conte, prima di presentare o meno una “risoluzione” che apra la crisi. Avete capito bene, a meno di 24 ore dall’Aula, ancora non è fissato neanche l’orario della riunione dei suoi gruppi. Conte che fino a ieri aveva ...

