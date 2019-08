Riserva dello Zingaro | intervento con l’elicottero dell’Aeronautica Militare a cala del

Escursionista romano accusa malore nella Riserva dello Zingaro : salvato da elicottero dell’Aeronautica Militare [FOTO] : Sesto intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano dall’inizio dell’anno nella Riserva dello Zingaro, in sinergia con Aeronautica Militare, 118 e Carabinieri. Poco prima delle 17,30 alla centrale del 118 è arrivata la chiamata di un gruppo di escursionisti per richiedere l’intervento dei sanitari per un Escursionista che aveva accusato un malore mentre si trovava a Cala Marinella. In pochi minuti è stato allertato il ...

Sicilia - Riserva dello Zingaro : intervento di Soccorso Alpino e Aeronautica Militare a cala Disa per una turista : Nuovo intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e speleologico Siciliano nella riserva dello Zingaro, in sinergia con Aeronautica Militare, 118 e carabinieri. Nel pomeriggio alla centrale del 118 è arrivata la chiamata di un gruppo di escursionisti che chiedeva l’intervento dei sanitari per un’escursionista che aveva accusato un malore mentre percorreva il sentiero costiero nei pressi di cala Disa. In pochi minuti è stato allertato ...

La Riserva dello Zingaro : un tuffo nel blu : Per chi cerca mare pulito e natura incontaminata il comprensorio di San Vito è davvero un’occasione imperdibile. C’è lo spettacolo della natura in mezzo a due riserve naturali: graziose calette e uno splendido litorale multicolor annunciano acque cristalline, una spiaggia di sabbia lunghissima adatta anche ai più piccoli. A levante e a ponente, tra graziose calette e splendide spiagge a San Vito la natura è una sorpresa. Sempre. La sintesi ...

Riserva dello Zingaro - intervento di Sass e Capitaneria di porto per turista colta da malore : Nuovo intervento dei tecnici del Soccorso alpino e speleologico siciliano nella Riserva dello Zingaro, in collaborazione con la Capitaneria di porto di Trapani, per una turista che aveva perso i sensi per un malore lungo il sentiero che conduce a cala Beretta, quasi a metà strada tra Scopello e l’ingresso di San Vito Lo Capo (Trapani). I compagni della ragazza, N.P., 24 anni, di Napoli, hanno chiamato la centrale del 118 che ha allertato ...

Turista ferita nella Riserva dello Zingaro : nuovo intervento per i tecnici del soccorso alpino : nuovo intervento dei tecnici del soccorso alpino e speleologico siciliano nella riserva dello Zingaro per una Turista ferita. Nel primo pomeriggio di oggi F.R., 67 anni, di Mirandola (Modena), è scivolata sugli scogli a cala Disa procurandosi traumi ed escoriazioni, con una sospetta frattura alle costole e difficoltà respiratorie. Chiamata la centrale del 118, l’allarme è stato smistato al soccorso alpino che ha inviato due squadre da ...

Riserva dello Zingaro : 16enne colta da malore - scatta l’intervento di Soccorso Alpino e Aeronautica Militare [GALLERY] : Secondo intervento del Soccorso Alpino e speleologico siciliano in tre giorni nella Riserva dello Zingaro. Due squadre della Stazione Palermo-Madonie sono intervenute nel tardo pomeriggio di ieri per soccorrere una sedicenne palermitana colta da malore, probabilmente per una forte intossicazione alimentare, nella zona di cala Disa, quasi a metà strada tra l’ingresso lato Scopello e quello di San Vito. I tecnici del Sass, arrivati da ...

Trapani - Riserva dello Zingaro : Soccorso alpino - 118 e Guardia Costiera in azione per un turista ferito [FOTO e VIDEO] : Operazione congiunta di Soccorso alpino e speleologico siciliano, 118 e Guardia Costiera per soccorrere un turista che si era infortunato nella Riserva dello Zingaro. In azione due tecnici del Sass, un elicottero del 118 e un gommone della Capitaneria di porto di Trapani. L’allarme è scattato poco dopo le 13 quando L.M., trapanese di 21 anni che si era procurato la lussazione della spalla sinistra scivolando sul sentiero nella zona di cala ...