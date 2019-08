Rapaci contro gabbiani

Fonte : ilpost

(Di domenica 18 agosto 2019) In molte città del mondo – Venezia e Roma comprese – si assoldano falconieri e falchi per spaventare i: in una certa misura funziona, ma non è una soluzione che piace a tutti

triglione72 : @GianVand @SkySport Però sono andati avanti per tre giorni analizzando i movimenti rapaci di Lukaku contro l'arcign… -