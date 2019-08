Escursionista disperso nel Golfo di Policastro | verifiche su tracce di sangue

Escursionista disperso in Cilento - Galli (AIGAE) : “Non è esperto - lo dimostra la sua telefonata” : “Il fatto stesso che non abbia saputo fornire la sua posizione esatta dimostra che non è esperto “, spiega all’AdnKronos Davide Galli , presidente dell’AIGAE, l’associazione italiane delle guide ambientali ed escursionistiche, riferendosi alla richiesta di soccorso via cellulare di Simon Gautier, lo studente francese di 27 anni disperso da 9 giorni in Cilento . “La prima cosa che impara un Escursionista è la ...

Montagna : Escursionista disperso in Valle Antrona - ricerche in corso : Soccorso alpino civile e Guardia di finanza sono impegnati dalla serata di ieri sera in Valle Antrona, nella ricerca di un escursionista che non ha fatto rientro a casa. Nella notte le operazioni si sono concentrate nella zona del bivacco Città di Varese, e ora si stanno spostando verso il pizzo Andolla, in alta Valle. L'articolo Montagna: escursionista disperso in Valle Antrona, ricerche in corso sembra essere il primo su Meteo Web.