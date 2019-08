As | L’ex consigliere di Griezmann dà ragione all’Atletico

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 18 agosto 2019) Éric Olhats, exdi Antoineche ora lavora per l’Atlético de Madrid, conferma che il Barcellona ha negoziato con il giocatore prima della partita Juventus-Atlético. Lo scrive As. In pratica Olhats avvalora la denuncia presentata dall’Atletico alla Lega e alla Federazione in cui rivendica 200 milioni di euro, e non i 120 pagati dal Barcellona, perché quello era l’ammontare della clausola di risoluzione diprima del 30 giugno scorso.deve tanto all’Atletico Olhats si è detto rammaricato dal modo in cuiha rotto con l’Atletico, soprattutto perché deve tanto al Ceo del club, Miguel Angel Gil, al suo direttore sportivo, Andrea Berta e all’allenatore, Diego Simeone. I contatti con il Barcellona Sul modo in cui è stato gestito il trasferimento del calciatore al Barcellona, Olhats afferma che quando ...

