Un fidanzato resta sveglio la notte per la sua fidanzata | quello che accade ogni notte è

Miriam - 25 anni - uccisa a coltellate nel parco : arrestato il fidanzato della migliore amica : Sergio SM, 29 anni, è stato arrestato mercoledì scorso come presunto autore dell’omicidio della giovane Miriam Vallejo, 25 anni, uccisa mentre passeggiava con i suoi cani nella città di Madrid. Sergio ha mantenuto ha dichiarato la sua innocenza ma il dna ha svelato l’identità e il giovane è stato rinchiuso in carcere. Sergio è il fidanzato della migliore amica di Miriam. La guardia civile ha arrestato l’imputato martedì nella ...

George Michael - l'ex fidanzato distrugge la sua casa : arrestato. «Furioso per l'eredità» : Dopo la morte di George Michael, a dicembre 2016, non si era mai mosso dalla sua casa: Fadi Fawaz, ex fidanzato del cantante che continuava ad occupare l?abitazione nonostante George non gli...

George Michael - l’ex fidanzato Fadi Fawaz arrestato : stava distruggendo la casa del cantante : Finisce in manette Fadi Fawaz, l’ultimo compagno di George Michael, lo stesso che ne trovò il corpo senza vita il giorno di Natale del 2016. L’arresto è scattato con l’accusa di aver distrutto la villa londinese da 5 milioni di sterline appartenuta alla popstar. Fawaz, come riportano le testate inglesi compreso il DailyMail, sarebbe stato avvistato a torso nudo sul tetto della casa in Regent’s Park, abitazione nella quale ...

George Michael - arrestato l’ex fidanzato mentre distruggeva la casa del cantante. I vicini : “Mai visto nulla di simile - era tutto distrutto - comprese porte e finestre” : Fadi Fawaz, ex compagno di George Michael, è stato arrestato per atti di vandalismo mentre si trovava nella casa del cantante. Il momento del fermo è stato immortalato dai fotografi dopo che i poliziotti erano accorsi nell’abitazione di Regent’s, dal valore di cinque milioni di sterline. I vicini avevano allertato le forze dell’ordine dopo aver sentito rumori fortissimi provenire dalla villa e la notizia in poche ore è finita ...

Arrestato l'ex fidanzato di George Michael : stava distruggendo la villa del cantante : Fadi Fawaz, ex fidanzato di George Michael, è stato Arrestato per aver quasi distrutto l’abitazione londinese del cantante. Il palazzo, dal valore di 5 milioni di sterline, era stato lasciato in eredità alla sorella di Michael, ma dal giorno della sua morte, avvenuta a Natale del 2016, il 46 enne non ha mai lasciato la villa. Lo riporta il Sun.“I danni all’interno della proprietà erano spaventosi. Non ho ...

Arrestato l'ex fidanzato di George Michael mentre distruggeva la casa del cantante - : Roberta Damiata Fadi Fawaz, l'ultimo compagno di George Michael è stato Arrestato per aver distrutto in parte l'abitazione del cantante in cui abitava dalla morte del cantante L’ex compagno di George Michael, Fadi Fawaz, è stato Arrestato dalla polizia, dopo aver sfondato le finestre della casa londinese del cantante da cinque milioni di sterline. Fai è stato fotografato mentre parlava con la polizia accorsa nell’abitazione di ...

“Spaccio coca per soldi”. Ex fidanzato di Temptation Island arrestato per droga : Dal successo a Temptation Island all’arresto per droga: Alessio Bruno, noto al grande pubblico per aver preso parte al reality, è stato condannato per spaccio. L’ex protagonista di Temptation Island è stato fermato dalla Polizia in zona Tiburtina a Roma dove gli agenti l’hanno trovato in possesso di alcune dosi di sostanza stupefacente. Una scoperta che ha portato subito a fare in modo che venisse eseguita la perquisizione a casa del ...

Ostuni - accoltellato a morte 44enne : arrestato il fidanzato della figlia minorenne : Una lite in famiglia, poi l’accoltellamento. L’inutile corsa in ospedale, la morte e, dopo neanche 24 ore, l’arresto del presunto responsabile. È questa la dinamica dell’omicidio compiuto nell asera di sabato 13 luglio a Ostuni, in provincia di Brindisi. La nota di cronaca, tuttavia, non dice tutto. Perché a morire è stato Giuseppe Maldarella, 44 anni, il padre della fidanzata minorenne di Lorenzo Moro, 20 anni, ...

Palermo - 15enne ricattata e violentata dal fidanzato e dagli amici di lui : tre 19enni arrestati : Convinta dal ragazzo di cui si era innamorata a mandare foto hot e con queste poi ricattata e infine violentata a più riprese dal giovane e dagli amici di lui. È la terribile storia di violenza ai danni di una adolescente di 15 anni che nelle scorse ore ha portato all'arresto di due 19enni a Palermo su ordine della magistratura del capoluogo siciliano. La vicenda avrebbe avuto il suo apice di orrore nel novembre dello scorso anno quando la ...

Palermo - ricatti e violenza sessuale su una 15enne : arrestati 3 ragazzi - anche il suo fidanzato : Prima la foto che la ritrae in abbigliamento intimo, quindi il ricatto sessuale e poi gli abusi. A sette mesi di distanza dalle violenze denunciate da una 15enne, i carabinieri di Palermo hanno arrestato 3 ragazzi di 19 anni al termine delle indagini condotte dal procuratore aggiunto Annamaria Picozzi e dai sostituti Giorgia Righi e Sergio Mistritta. La giovanissima vittima avrebbe subito gli abusi prima in un parcheggio nella zona di corso ...