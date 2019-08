Sampdoria | Di Francesco non si fida | “Il Crotone è una squadra ostica | con giocatori da

Compleanno Sampdoria - il messaggio di Di Francesco conquista i tifosi blucerchiati : “Ci conosciamo da poco ma quel poco mi e’ bastato per comprendere la bellezza e l’unicita’ dei tuoi colori, il fascino della tua storia, la meraviglia del tuo tifo. Buon Compleanno, U.C. Sampdoria”. E’ questo il tweet del nuovo allenatore dei blucerchiati, Eusebio Di Francesco che ha fatto gli auguri alla società per il suo 73^ Compleanno. Sta per iniziare una stagione importante in casa Sampdoria, ...

La Sampdoria 2019-20 : Quagliarella intoccabile nella formazione tipo di Di Francesco : La serie A 2019-20 ripartirà il prossimo 24 agosto con i primi due anticipi della prima giornata di campionato. La Sampdoria si presenta ai nastri di partenza con l'obiettivo di migliorare il suo piazzamento e di essere magari la rivelazione del torneo. I blucerchiati hanno ceduto il loro gioiellino, il difensore Andersen, ma hanno portato a casa dei giocatori interessanti, soprattutto in difesa, quello che sarà il reparto più rivoluzionato. La ...

Calciomercato Sampdoria - Di Francesco ha chiesto Nainggolan : i blucerchiati fanno sul serio : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria fa sul serio in vista della prossima stagione, già l’arrivo di Di Francesco come allenatore rappresenta un ottimo biglietto da visita. La dirigenza inoltre si sta muovendo molto bene sul mercato con l’intenzione di costruire una squadra ancora più competitiva per tentare l’assalto all’Europa League. Il tecnico ex Roma ha le idee chiare e secondo quanto riporta Gianluca Di ...

Sampdoria - Di Francesco : “Sono soddisfatto - i ragazzi mi seguono” : “Sono soddisfatto di quello che stanno portando in campo i ragazzi, per come si allenano. Al di là della partita di oggi che ha un significato relativo per me. Devo dire che il desiderio e la voglia di ripetere quello che facciamo in allenamento per me è fondamentale. Li ho spronati per tutta la partita, tante cose sono state interessanti ma tante altre da migliorare“. Queste le parole del tecnico della Sampdoria Eusebio Di ...

Calciomercato Sampdoria - Di Francesco vuole Verdi : pronto l’assalto al calciatore del Napoli : La Sampdoria lancia l’offensiva per l’attaccante del Napoli Simone Verdi. E’ lui il primo obiettivo per l’attacco di Eusebio Di Francesco. Il club blucerchiato avrebbe preparato 20 milioni, una cifra importante per il 27enne che è in cima alla lista dei dirigenti doriani per rinforzare la linea offensiva. Si continua a monitorare anche l’argentino Emiliano Rigoni: la Sampdoria attende la risposta dello Zenit ...

Calciomercato Sampdoria - colpacci per Di Francesco : adesso mossa da sogno per l’attacco - il nuovo 11 [FOTO] : Calciomercato Sampdoria – L’ultima stagione è stata comunque molto importante ma adesso l’intenzione in casa Sampdoria è quella di alzare definitivamente l’asticella. Il presidente Ferrero si sta muovendo molto bene in questa prima parte di trattative, sono stati messi a segno colpi importanti in grado di aumentare e di tanto la qualità di una squadra già competitiva, previste due cessioni importanti che sono state ...

La Sampdoria accoglie Eusebio Di Francesco : La nuova casa è la Sampdoria. Eusebio Di Francesco riparte dopo l’esperienza alla Roma. “Non vedevo l’ora di tornare in

Sampdoria - Ferrero : “Non svendo la Samp - Di Francesco mi ricorda Zeman” : “I tifosi mi contestano e non capisco perchè. Forse perchè vogliono un altro presidente. Cedere? Se ne è parlato troppo, ma se io svendessi la Samp poi verrei accusato di essere uno speculatore. Io ho creato un valore e se è riconosciuto, parliamone”. Così Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel primo giorno di lavoro della squadra. A proposito del nuovo allenatore Eusebio Di ...

Sampdoria - Di Francesco si presenta : Totti - Ferrero - gli obiettivi e il mercato : E’ terminata da poco la conferenza stampa di presentazione di Eusebio Di Francesco come nuovo allenatore della Sampdoria. L’allenatore abruzzese si rimette subito in gioco dopo l’esperienza alla Roma. Ad introdurre il tecnico è stato il presidente Massimo Ferrero: “Grazie di essere venuti qui. Il signore che è qui alla mia sinistra è noto, vogliamo solo chiedervi per cortesia oggi di non fare domande che non ...

Francesco Totti tentato dalla Sampdoria : Prima estate senza pressioni per Francesco Totti. L’ex capitano della Roma si trova a Sabaudia a godersi la propria famiglia.

Sampdoria - Di Francesco : «La società mi ha voluto fortemente» : Di Francesco presentazione Sampdoria. Messo alle spalle l’esonero di qualche mese fa a Roma, Eusebio Di Francesco è pronto a ripartire con una nuova avventura che lo vedrà alla guida della Sampdoria. Il club genovese ha salutato Marco Giampaolo dopo tre anni e ora punta a rilanciarsi, magari puntando a un posto in Europa. Il […] L'articolo Sampdoria, Di Francesco: «La società mi ha voluto fortemente» è stato realizzato da Calcio e ...

Sampdoria : come sarà la squadra di Di Francesco? : Inizia a prendere forma la rosa a disposizione di Di Francesco. Dopo l’ufficialità del tecnico, la Samp prova a mettere a disposizione la rosa ideale per il suo classico 4-3-3.In porta solo conferme: Audero sarà il titolare, dietro Rafael pronto a fare il dodicesimo. De Paoli è il nuovo arrivo, probabile il suo utilizzo sulla fascia destra mentre sulla sinistra ci sarà Murru. Al centro con Andersen ci sarà Colley: occhio anche ...

Sportitalia – Sampdoria - Di Francesco vuole un giocatore del Napoli : blocca l’arrivo di Malinovski : Simone Verdi obiettivo della Sampdoria Sampdoria, Di Francesco vuole l’azzurro Simone Verdi è la priorità per l’attacco del neo tecnico La Sampdoria era proiettata su Ruslan Malinovskyi, calciatore del Genk, ma adesso la richiesta del neo tecnico Eusebio Di Francesco di un esterno offensivo non rispecchia l’acquisto di Malinovski. Il vero obiettivo in questo momento è Simone Verdi, del Napoli. Come riportato dal ...

Sampdoria - prime parole per Di Francesco : “Insieme potremo fare qualcosa di importante” : Da qualche giorno è il nuovo allenatore della Sampdoria, sostituendo Giampaolo passato al Milan. Eusebio Di Francesco ha rilasciato le prime parole da tecnico blucerchiato ai canali ufficiali del club. Ecco le sue dichiarazioni. “Felicissimo di aver scelto la Sampdoria. Ho visto un grande entusiasmo da parte della società, in particolare nel presidente che mi ha voluto fortemente. Adesso sta a me: potremo fare insieme qualcosa di ...