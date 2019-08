Esce per una passeggiata e scompare nel nulla | appello su Facebook

PEsce azzurro - 5 buoni motivi per mangiarlo : RAFFORZA LE OSSAAIUTA LA MEMORIAFA BENE ALLA TIROIDEFAVORISCE IL BUONUMOREMANTIENE IN SALUTE IL CUOREIl Pesce è un alimento che non dovrebbe mai mancare a tavola. Fornisce grassi benefici, vitamine e altri preziosi nutrienti utili per mantenersi in forma e salute. Quello con il dorso di colore blu, conosciuto comunemente come “Pesce azzurro”, in particolare ha una marcia in più. «Oltre ad assicurare proteine di elevato valore biologico, ...

Commisso : “Per crEscere (e guadagnare) bisogna investire sulle strutture” : Il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, è stato intervistato da Football-Italia.net. Commisso non ha nascosto che, prima dell’acquisto della Fiorentina, aveva già in mente di acquisire un club calcistico: “Possiedo la mia azienda da oltre 20 anni e le condizioni finanziarie sono migliorate così tanto che mi sono innamorato dell’idea di acquistare una squadra di calcio. Nel 2016 mi è stato presentato il progetto Fiorentina, ...

Fastweb Mobile continua a crEscere superando quota 1 - 6 milioni di clienti al 30 giugno 2019 : Fastweb Mobile ha registrato una nuova crescita, portando il numero di clienti a superare quota 1,6 milioni e segnando un incremento del 27,3% rispetto all’anno precedente, nonostante il mercato sia saturo e in forte competizione. L'articolo Fastweb Mobile continua a crescere superando quota 1,6 milioni di clienti al 30 giugno 2019 proviene da TuttoAndroid.

WTA Cincinnati – Halep fatica ma riEsce nella rimonta : staccato il pass per gli ottavi di finale : Che fatica per Simona Halep al secondo turno del torneo WTA di Cincinnati: la numero 4 del ranking mondiale trionfa in rimonta Un secondo turno difficile per Simona Halep oggi al torneo WTA di Cincinnati. La tennista rumena, numero 4 del ranking mondiale femminile è riuscita a trionfare in rimonta dopo un primo set sotto tono contro la russa Alexandrova. Il match è durata due ore e 4 minuti di gioco, col punteggio di 6-3, 5-7, 4-6. Simona ...

F1 - Helmut Marko su Gasly : “Ha problemi nel traffico - perde posizioni e poi non riEsce a superare” : Ci ha pensato la Red Bull ad animare il periodo di pausa estivo della Formula 1 con il clamoroso annuncio della retrocessione di Pierre Gasly in Toro Rosso per far posto ad Alexander Albon a partire dal Gran Premio del Belgio del 1° settembre. Una notizia inaspettata per quanto riguarda i tempi, dato che erano ormai evidenti le difficoltà del francese nel confronto diretto con Max Verstappen anche se era lecito pensare che un eventuale scambio ...

Deve regalare i jeans alla fidanzata - Esce per acquistarli e vince 800.000 dollari : Un ragazzo, Sammy Zabib, aveva una fidanzata che aveva espresso un desiderio per il suo compleanno: un jeans in particolare che aveva visto in una boutique di Atlantic City. Il ragazzo voleva accontentarla e si era recato nella boutique ma , poiché era arrivato oltre l’orario di chiusura aveva deciso di fermarsi in centro fino a che i negozi avrebbero riaperto dopo la pausa pranzo. Per ingannare il tempo aveva deciso di entrare in un casinò e ...

Superenalotto - Esce a Lodi il 6 dei record : vinti 209 milioni di euro : Il 6 dei record al Superenalotto è stato centrato dopo oltre un anno. vinti 209.160.441 euro a Lodi, al bar Marino di via Cavour 46. Questa la serie vincente: 7, 32, 41, 59, 75, 76. Numero jolly: 21. Superstar: 11. L'articolo Superenalotto, esce a Lodi il 6 dei record: vinti 209 milioni di euro proviene da Il Fatto Quotidiano.

Dieta estiva - perché scegliere il pEsce : Con l’arrivo della bella stagione la nostra Dieta cambia radicalmente. E non è solo per passare a pieni voti la tanto attesa “prova costume”. Il caldo e l’afa che aumentano giorno dopo giorno, infatti, ci spingono ad abbandonare la Dieta invernale, più pesante e calorica, e scegliere piatti più leggeri e più freschi. Discorso ancora più valido per i bambini, che soffrono ancora di più le alte temperature stagionali e gli elevatissimi livelli di ...

Volley - Gianlorenzo Blengini : “Abbiamo fatto la differenza a livello mentale - Europeo e Coppa del Mondo li vivremo per crEscere ancora” : Certe partite, e certe emozioni, non si smaltiscono in poche ore. Italia-Serbia è ancora nitida nella mente di Gianlorenzo Blengini, CT della Nazionale italiana di pallavolo maschile. La contentezza è innegabile, ma tecnico e giocatori sono letteralmente svuotati a livello fisico e mentale dopo un torneo pre-olimpico quanto mai delicato. “Siamo felici, semplicemente – spiega il coach torinese alla Gazzetta dello Sport – Abbiamo ...

Genoa - Andreazzoli Esce allo scoperto : “Mercato e obiettivi - vi dico tutto…” : “Auspicavamo di ritrovare l’entusiasmo della nostra gente e così è stato. Il lavoro sta andando avanti per come avevamo previsto. Siamo stati accolti dappertutto bene e siamo felici di esserci riavvicinati a i nostri tifosi“. Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, dell’allenatore del Genoa Aurelio Andreazzoli direttamente dal ritiro dei liguri a Masone. “Le risposte arrivate in questo periodo sono ...

MotoGP - Andrea Dovizioso torna al successo. Marquez perde alcune certezze e Valentino Rossi crEsce. La situazione del Mondiale : Il Gran Premio d’Austria di MotoGP ha chiuso i battenti, restituendo alla stagione 2019 numerosi spunti interessanti da analizzare per il proseguo del campionato. Il Red Bull Ring era una pista attesa dai molti per capire se Andrea Dovizioso e la sua Ducati sarebbero riusciti nell’impresa di spodestare dal trono il cannibale Marc Marquez e interrompere una monotonia che sta attanagliando la classe regina delle due ruote ormai da ...

Infortunio per Lozano : Esce dal campo sorretto dai medici : Il Psv schiera Lozano dal primo minuto contro il Den Haag, nella seconda giornata di campionato e il messicano si infortuna. Al 50′ della partita Lozano ha provato a calciare e ha trovato il piede di Bakker rimediando una brutta botta. E’ stato costretto ad abbandonare il campo portato a braccia dallo staff medico. Al suo posto è subentrato Gakpo. Non si sa ancora quale sia l’entità dell’Infortunio. Bisognerà aspettare ...

Richiamato pEsce confezionato dai supermercati : l’allarme del Ministero della Salute : Lo stoccafisso reidratato polpa 500 grammi, marchio Tagliapietra è stato Richiamato per rischio microbiologico. A darne comunicazione è il Ministero della Salute. I lotti incriminati sono i seguenti: 2019005460001 2019005461001 2019005462001 2019005465001 Il motivo del richiamo è indicato in: “Errata indicazione della scadenza del prodotto. Sulla singola confezione è indicato 26/09/21 anziché 26/09/2019“. L'articolo Richiamato ...

Crisi di governo - la pagina di Salvini perde 5mila follower in 48 ore. CrEsce il presidente Conte : guadagnati 10mila fan : La Crisi di governo è arrivata anche ai social. A poco più di 48 ore dalla nota con cui Matteo Salvini ha detto basta all’esperienza gialloverde, il leader leghista ha perso su Facebook oltre 5mila follower. Diecimila, invece, i fan guadagnati dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha debuttato sulla piattaforma fondata da Mark Zuckerberg poco più di un anno fa. Stessa tendenza positiva anche per il leader del Movimento 5 ...