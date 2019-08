Rogo Faenza | Arpae | “Sostanze inquinanti e diossine in calo”

Incendio Faenza : un’altra notte di lavoro - Rogo spento : L’Incendio divampato venerdì in un capannone contenente materiali di vario genere, tra cui olio e plastiche, a Faenza (Ravenna) è “sostanzialmente spento“: lo ha reso noto il sindaco Giovanni Malpezzi. “Questa notte i Vigili del Fuoco hanno lavorato incessantemente con mezzi pesanti per entrare dentro al cuore del capannone. I pompieri sono entrati in condizioni molto difficili, causa il denso fumo e le elevate ...

Incendio a Faenza - nel Ravennate : Rogo ancora in corso - resta la colonna di fumo : ancora in corso l’Incendio nel deposito di logistica Lotras System a Faenza: vigili del fuoco e protezione civile stanno valutando se abbattere i muri perimetrali dell’edificio per spegnere i focolai che consentono ancora alle fiamme di essere alimentate. ancora visibile l’alta colonna di fumo in cielo, anche se il vento ha cambiato direzione, e da Ravenna si è spostato in direzione Forlì: la precauzione, per i cittadini, è ...

Faenza - soccorsi in azione : domato Rogo : 13.27 I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per tenere sotto controllo l' incendio scoppiato in un magazzino di logistica a Faenza. Il rogo dovrebbe essere domato definitivamente nelle prossime ore. Ancora da chiarire la causa dell'incendio che ha impegnato centinaia di uomini con interventi via terra e anche con elicotteri. Apprensione per la densa nube che si è sprigionata dal capannone. I primi rilievi sull'aria sono ...

Rogo Faenza - la plastica continua a bruciare : "Ore di lavoro per domare le fiamme" : Non è ancora spento l'incendiodivampato nello stabilimento dilogistica di Faenza, nel Ravennate, e le operazioni dei vigilidel fuoco proseguiranno a oltranza. Il sindaco teme anche per l'occupazione: "L'azienda dà lavoro a cento famiglie"

INCENDIO FAENZA - CAPANNONE A FUOCO/ Video - Rogo spento per 2/3 : famiglie evacuate : INCENDIO FAENZA, Video brucia deposito Lotras. Fiamme e colonna di fumo. Comune e Protezione Civile: "Chiudete le finestre".