Migranti | Open Arms | Procura Agrigento apre inchiesta per sequestro di persona

Migranti : inchiesta per sequestro persona Open Arms è contro ignoti : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – L’inchiesta per sequestro di persona aperta nel pomeriggio dalla Procura di Agrigento sul caso Open Arms, come si apprende, è a carico di ignoti. E’ un atto dovuto dopo i due esposti presentati oggi dai legali della nave della Ong spagnola e dai giuristi democratici. I legali hanno chiesto di procedere per sequestro di persona, violenza privata e abuso in atti di ufficio.L'articolo ...

Il medico smonta Open Arms : "Tutti i Migranti stavano bene" : Giovanni Giacalone Il responsabile del Poliambulatorio di Lampedusa: "C'è qualcosa che non funziona". Ma perché sono stati fatti scendere? I tredici immigrati sbarcati dalla Open Arms non hanno alcuna malattia, a parte uno di loro che aveva un'otite; è quanto emerge dal resoconto fatto dal responsabile del Poliambulatorio di Lampedusa, Francesco Cascio. Il medico ha infatti dichiarato all'Ansa: "C'è qualcosa che non funziona, perché ...

Open Arms - i medici sulla nave : “I Migranti fanno i bisogni dove mangiano e non possono lavarsi” : Le condizioni a bordo peggiorano di ora in ora. I medici del Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta hanno stilato una relazione sullo stato di salute dei migranti: "Sono costretti a espletare i loro bisogni fisiologici nello stesso spazio in cui dormono e mangiano. Rileviamo condizioni di salute mentale precarie".Continua a leggere

Migranti : Open Arms ed Emergency - 'minacce di suicidio a bordo - agire subito' : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) - "Da 15 giorni la nave Open Arms è in mare con 134 persone a bordo. La situazione sulla nave è drammatica: da 15 giorni donne, uomini e bambini vivono costretti in spazi ristretti nella paura e nell'incertezza di quello che succederà. Sono persone che hanno vissuto l'or

Open Arms - il medico di Lampedusa : "I Migranti scesi stavano bene - qualcosa non funziona" : "Dei 13 naufraghi fatti sbarcare dalla Open Arms solo uno aveva una otite, gli altri non avevano alcuna patologia come abbiamo accertato in banchina. Infatti, sono stati tutti condotti nell'hotspot". A parlare è Francesco Cascio, responsabile del Poliambulatorio di Lampedusa, che ha visitato i migra

Open Arms - 6 Paesi dell'Ue pronti ad accogliere i Migranti : La Commissione Ue ha confermato che Francia, Germania, Lussemburgo, Portogallo, Romania e Spagna disponibili ad accogliere i 147 migranti

Migranti : caso Open Arms - presentati due esposti alla Procura di Agrigento : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) - Due nuovi esposti sul caso Open Arms sono stati presentati oggi alla Procura di Agrigento. Il primo è stato presentato questa mattina dai giuristi democratici in cui viene contestata la condotta del Prefetto di Agrigento Dario Caputo. In particolare i giuristi parlano

Ue : la situazione della Open Arms è insostenibile - serve lo sbarco dei Migranti : Intanto l’Associazione giuristi democratici presenta un esposto contro il prefetto di Agrigento: “Non rispettata l’ordinanza del Tar del Lazio”

Open Arms - si muove la Commissione Ue : "Situazione insostenibile - fate sbarcare i Migranti" : L'Unione europea definisce "insostenibile" la situazione della nave Open Arms, bloccata in mare da diversi giorni con oltre 140 migranti a bordo. Dalla sera del 14 agosto l'imbarcazione della ong spagnola è ancorata davanti al porto di Lampedusa e ora la Commissione Ue chiede "un immediato sbarco".

Open Arms - sì allo sbarco a Lampedusa di altri 4 Migranti : «A bordo agonia insopportabile» : Continua lo scontro politico sulla Open Arms che ora si trova in acque sicure davanti a Lampedusa anche se non ha il permesso di attraccare. E altre quattro persone sono state fatte...

Migranti : Open Arms 'polo di attrazione' - barche turisti si avvicinano per fare foto : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) - La nave Open Arms, che si trova davanti al molo Favaloro di Lampedusa, da questa mattina è diventata un polo di 'attrazione' per decine di barchette di turisti che si avvicinano alla imbarcazione per scattare fotografie e fare video. La nave, con a bordo oltre 130 migr

Richard Gere - dimenticatelo sulla Open Arms : ciao Migranti - la bella vita sul motoscafo di lusso : Richard Gere sembra essere coerente, almeno fino a un certo punto. In effetti il divo di Hollywood ha proseguito la sua vacanza in Italia, passando dall'isola di Lampedusa a quella del Giglio, ma nella seconda meta ha preferito un altro mezzo di trasporto. Abbandonata la Open Arms dove il ricco atto

**Migranti : Open Arms - 'a bordo un'agonia insopportabile'** : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) - "Giorno 15. Viviamo a bordo un'agonia insopportabile. 6 evacuazioni di emergenza in 2 settimane di calvario. Terra in vista e nessuna soluzione. I diritti delle 134 persone vengono calpestati ogni minuto di più. Se la politica europea non sa trovare soluzioni, chi deve