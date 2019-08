Migranti | Chef Rubio | ‘io al fianco brava gente Lampedusa | contesto il marcio’ Adnkronos

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 16 agosto 2019) () – E replicando a chi sui social lo ha accusato di essere stato pagato per andare aha detto: “Non sono stato pagato da nessuno – spiega – ho pagato più di 400 euro per andare ae prendermi dei vaffa…”. E tornando sul post su Instragam che ha sollevato numerose polemiche ha detto: “Se ho 11.400 like per 382 commenti, di cui quasi tutti positivi, e se ci concentriamo solo sulle frasi sulla cocaina, sulla mafia e la camorra, allora bisogna dire che quelle sono presenti in tutta Italia”. E ancora: “Non ho detto nulla di stravol. Se non ci sono ospedali anon è certo colpa mia, se il turismo che hanno voluto fare è finalizzato solo per i mesi estivi e d’inverno mi devo inventare un lavoretto non è colpa dello”.E ricorda che “non esiste una ...

rubio_chef : Fate tutti schifo - rubio_chef : Dedicato a tutti gli italiani che pensano #primagliitaliani ma ci pensano e basta e non fanno nulla perché le così… - repubblica : Migranti, Richard Gere e Chef Rubio a Lampedusa in sostegno alla Open Arms [news aggiornata alle 09:28] -