La Open Arms ancora ferma  al largo di Lampedusa |  gli aggiornamenti in diretta

**Migranti : Open Arms - ‘a bordo un’agonia insopportabile’** : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – “Giorno 15. Viviamo a bordo un’agonia insopportabile. 6 evacuazioni di emergenza in 2 settimane di calvario. Terra in vista e nessuna soluzione. I diritti delle 134 persone vengono calpestati ogni minuto di più. Se la politica europea non sa trovare soluzioni, chi deve farlo?”. Così, sui social, la nave Open Arms. L'articolo **Migranti: Open Arms, ‘a bordo un’agonia ...

Open Arms come St. Louis - il viaggio dei dannati ottant’anni dopo : Il primo settembre di quest’anno ricorre l’ottantesimo anniversario dell’inizio della seconda guerra mondiale. Ogni anniversario invita allo studio e alla riflessione: la storia è maestra di vita soltanto per chi la studia, e come aveva detto George Santayana, chi non conosce la storia è condannato a ripeterla. Quest’anno ho avuto occasione di visitare Auschwitz ed ho letto o riletto alcuni libri sulla shoah, sia di ...

Open Arms - altri quattro sbarcati d'urgenza nella notte. Crisi di pianto e tensione alle stelle tra i 134 rimasti a bordo : Dopo i nove migranti portati a terra ieri sera per problemi psicologici, ancora emergenza sanitaria nella notte.

Migranti : sindaco Lampedusa - ‘ridicolo farli scendere da Open Arms con il contagocce’ : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – “Ormai siamo alla farsa, al ridicolo. Se c’è un problema serio su una nave è inutile che li facciano scendere con il contagocce”. Lo ha detto all’Adnkronos il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello, commentando gli ultimi sviluppi sulla nave Ong spagnola. “Li facciano scendere tutti – dice -il mio discorso è sempre lo stesso un pescatore che ha bisogno di ripararsi ...

Open Arms - sbarcate 4 persone per cure mediche. L’Ong : “Ora far scendere tutti” : Altre quattro persone sono state fatte sbarcare la scorsa notte notte dalla Open Arms per ragioni mediche. Lo fa sapere con un tweet la stessa Ong, che parla di 3 persone e di un accompagnatore fatti scendere a terra “per complicazioni mediche che richiedono cure specializzate”. “Tutte le persone a bordo devono essere fatte sbarcare urgentemente. L’umanità lo impone”, ribadisce Open Arms. L'articolo Open ...

