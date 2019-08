Il nuovo spin off di The Walking Dead prende a bordo un volto noto di The Punisher e

Mick Hucknall : «Per il nuovo disco dei Simply Red voglio spingere un pò più in là la mia voce e divertirmi» : I Simply Red sono tornati con ‘Blue Eyed Soul’, un nuovo album di dieci tracce di musica funky, soul ed emozionanti ballate. È il loro primo nuovo album in studio in quattro anni e il dodicesimo nella loro carriera stellare ed è ora disponibile in pre-order. Il primo estratto ‘Thinking of You‘, farà ricordare a tutti perché si sono innamorati per la prima volta della band; una melodia spumeggiante, creata da un corno e appartenente ...

Il prossimo crossover dell'Arrowverse includerà anche Black Lightning. In arrivo un nuovo spinoff di Arrow? : Mark Pedowitz, presidente di The CW, il canale co-gestito da Warner Bros e CBS Studios, ha parlato tanto agli incontro del TCA (Television Critics Association) Summer Tour, spiegando le strategie future del canale ma anche concentrandosi sull'Arrowverse e sull'universo delle serie DC Comcis.La prossima stagione di The CW ruoterà tutta intorno agli ultimi episodi di Arrow e al crossover Crisis of Infinite Earths che impegnerà 5 serie tv, 4 ...

Danilo - chi è il nuovo terzino destro della Juventus : spinta ed esperienza al servizio di Sarri : Sarà ufficiale, oggi, l’arrivo di Danilo Luiz da Silva, meglio conosciuto come Danilo, alla Juventus. Da Torino, dunque, partirà il portoghese João Cancelo in direzione Manchester City. Danilo vanta una solida esperienza tra le big d’Europa, con cui ha vinto due Champions League (Real Madrid). Per lui è pronto un contratto da 4,5 milioni di euro all’anno per cinque stagioni (erano 5 quando stava nella squadra ...

Valentina Pivati - l’influencer chiede una cena gratis al ristorante ma viene respinta : “Il nuovo modo per farsi le vacanze a sbafo” : Una cena in cambio di qualche post sui social. È la proposta che ha fatto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ora influencer con 176mila followers su Instagram, Valentina Pivati, al ristorante Il Principe Granatelli di Mazara del Vallo, in Sicilia. Una richiesta che è stata respinta al mittente dallo staff del locale. “Buonasera, mi chiamo Valentina Pivati -aveva scritto in un post destinato al ristorante – e grazie ad un ...

Il secondo spin off di The Walking Dead si rivela in un nuovo video che annuncia la messa in onda nel 2020 : Non sappiamo ancora se nel titolo porterà il marchio di The Walking Dead ma quello che è certo è che il secondo spin off della serie sta prendendo forma e presto sarà in onda. Un nuovo video ufficiale non solo mostra i suoi protagonisti ma annuncia la messa in onda della serie nel 2020 e, precisamente, in primavera. Manca quasi un anno all'uscita dello spin off di The Walking Dead ancora senza titolo (ma che potrebbe intitolarsi Monument) e ...

Gossip Girl - tra reboot e spin off con nuovo cast : Per Goosip Girl si prepara uno spin off a metà strada con un reboot per 10 nuovi episodi in cantiere così da rilanciare la serie che ha chiuso nel 2015. In molti del cast originale della celebre serie si sono disposti a riprendere il ruolo che li ha resi famosi. La conferma arriva da Peope che svela come dietro questo rinnovo interesse per la serie nata dai romanzi di Cecily von Ziegesar c’è la nuova piattaforma della Warner Bros, Hbo Max, ...

Psg - nuovo scandalo : nel mirino il trasferimento di Pastore - spinosa anche la situazione Neymar : nuovo scandalo che riguarda il Psg, il presidente Nasser Al-Khelaifi potrebbe infatti aver violato i regolamenti Fifa relativi al pagamento dell’agente di Javier Pastore, Marcelo Simonian in relazione al trasferimento del 2011. Come riporta il Guardian il numero uno del club parigino avrebbe firmato una lettera che aveva come destinatario il capo dello staff dello sceicco Tamim bin Hamad Al-Thani chiedendo due milioni di euro al ...

Tencent : le società cinesi spingono per utilizzare un nuovo sistema di rating per quanto riguarda i giochi : Tencent, assieme ad altri publisher cinesi, sta per creare un nuovo sistema di classificazione per erà, in risposta alle dure leggi del governo cinese che regolamentano i giochi.Come riporta GamesIndustry, oltre dieci società di gioco cinesi partecipano alla creazione, discussione e implementazione di questo sistema, tra cui NetEase e Perfect World. Già aziende come Tencent e NetEase hanno imposto restrizioni sui propri giochi per impedire ai ...