Harry Potter Wizards Unite | Arrivano i draghi

Nuovo Community Day di Harry Potter Wizards Unite dal 10 agosto : tutte le novità ufficiali : La magia di Harry Potter Wizards Unite non finisce di stupire. Mentre prosegue ormai da più di tre anni l'incredibile successo di Pokémon GO, gli stessi autori di Niantic Labs hanno infatti regalato a tutti i fan del maghetto britannico un Nuovo videogame in realtà aumentata, che porta l'universo creato da J. K. Rowling nel mondo reale. Largo allora ad incantesimi ed avventure da vivere da soli o in compagnia, il tutto a portata di touch screen ...

Harry Potter Wizards Unite : Arriva un nuovo Community Day : Streghe e maghi, preparatevi a vagare nel vostro vicinato per contenere la Minaccia durante il Community Day di Harry Potter: Wizards Unite di questo mese! Il 10 agosto, riUnitevi con i vostri amici per aumentare di livello ancora più rapidamente e ottenere vari bonus che vi aiuteranno a superare insieme le sfide di magia. I bonus previsti per il Community Day di questo mese comprendono: Bonus XP per la ...

Federico Iealpi è il Pinocchio di Garrone. La trasformazione dell'attore è del truccatore di Harry Potter : Dopo la prima foto di Roberto Benigni nei panni di Geppetto, e la diffusione del teaser trailer, ecco la prima immagine di Federico Ielapi nel ruolo di Pinocchio.È Matteo Garrone, regista e produttore del film, a raccontare la genesi del volto del “nuovo” Pinocchio: “Sono molto felice di aver avuto modo di collaborare con un grande artista come Mark Coulier, già impegnato nella realizzazione dei personaggi di ...

Harry Potter a Napoli : all’Edenlandia un’escape room per il maghetto di Hogwarts : A Napoli, nello storico parco divertimenti di Edenlandia, è prevista a breve l'inaugurazione di un'escape room dedicata al maghetto di Hogwarts. Così i libri di J.K. Rowlings dedicati ad Harry Potter diventano un fenomeno ludico globale attraverso cui i più piccoli dovranno risolvere misteri e rompicapi.Continua a leggere

Il mantello dell’invisibilità di Harry Potter diventa realtà : Gli amanti della saga di Harry Potter lo conoscono bene, e ora il mantello dell’invisibilità visto e rivisto al cinema può essere finalmente acquistato online: d’ora in avanti, passare inosservati tra la folla non sarà più un problema, ma solo se indosserete questo fantastico accessorio! Nato da una collaborazione tra Wow!Stuff e Warner Bros, l’iconico Invisibility Cloack del maghetto più famoso al mondo arriva nelle nostre ...

Harry Potter Wizards Unite si arricchisce con L'Evento Brillante : La Calamità di Potter : Dal 16 luglio al 6 agosto, L'Evento Brillante - Calamità di Potter - invaderà il mondo dei babbani grazie a Harry Potter: Wizards Unite. Ecco il comunicato ufficiale:Maghi e Streghe, un insolito numero di Tracce relative a Harry Potter sono state rinvenute e il Ministero della Magia ha bisogno del Vostro aiuto durante L'Evento Calamità Brillante di Potter! La prima settimana delL'Evento è iniziata il 16 luglio e finirà il 23, mentre la seconda ...

A dicembre “Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban” in concerto : Dopo aver registrato negli scorsi anni, il sold out dei primi due episodi, la Harry Potter film concert series torna a grande richiesta a Roma, con "Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban in concerto", il terzo film della saga. Il 29 e 30 dicembre 2019 all'Auditorium Parco della Musica il maestro Timothy Henty dirigerà l'Orchestra Italiana del Cinema con una straordinaria formazione di oltre 120 musicisti tra Orchestra e Coro nella magica ...

Guida Harry Potter Wizards Unite : parte l’evento La Calamità di Potter - tutte le sfide e le ricompense : Il fenomeno mobile del momento è senza dubbio Harry Potter Wizards Unite. Tra i migliori videogame attualmente disponibili per il download gratuito su Android e iOS, si propone come il "cugino" in salsa fantasy di Pokémon GO, realizzato dagli stessi sviluppatori di Niantic Labs e ancora una volta basato sulla tecnologia AR - vale a dire in realtà aumentata. Le imprese del maghetto più amato tra letteratura e cinema si fanno così poligonali, ...

Harry Potter : Wizards Unite : in programma questo weekend il primo Community Day : Harry Potter: Wizards Unite, il gioco in stile Pokémon Go, terrà il suo primo evento Community Day questo fine settimana.L'evento di tre ore si svolgerà dalle 11:00 alle 14:00 nel Regno Unito questo sabato, 20 luglio, e negli Stati Uniti dalle 11am alle 2pm Pacific.I Community Days sono ovviamente un'invenzione di Pokémon Go, anch'esso sviluppato da Niantic. Questi eventi sono incontri mensili in cui, potete trovare qualcosa di speciale per la ...

UNO : il gioco iconico - dedicato ad Harry Potter : Il gioco più amato da intere generazioni di ragazzi e il maghetto più famoso di sempre si sono uniti per dare vita ad un...

Harry Potter Wizards Unite apre ai Community Day - fissato il giorno del primo evento : Un esordio decisamente interessante quello di Harry Potter Wizards Unite sulla scena mobile. Il nuovo prodotto curato dai ragazzi di Niantic dedicato alla realtà aumentata ha infatti raccolto un ottimo successo, assestandosi stabilmente tra le app in assoluto più scaricate per dispositivi portatili. Ovviamente siamo ben distanti dal furor di popolo che travolse gli utenti della Community quando a suo tempo fu il turno di Pokémon GO, sebbene il ...

Harry Potter : serie tv smentita ufficialmente dalla Warner Bros : Harry Potter: serie tv smentita ufficialmente dalla Warner Bros La settimana scorsa il sito We Got This Covered aveva rilasciato un articolo sostenendo che la saga di Harry Potter avrebbe avuto una trasposizione televisiva, basata su un prequel delle vicende accadute nei film. Secondo questo rumor, la Warner Bros era pronta a rilasciare sulla sua nuova piattaforma streaming una serie tv dedicata al magico mondo di Hogwarts creato da J.K. ...

Harry Potter : Wizards Unite : ottenere Energia Magica velocemente : Harry Potter: Wizards Unite ha già conquistato milioni di utenti. Come per ogni gioco ci sono tecniche e trucchi da imparare. Per poter effettuare potenti incantesimi durante la vostra avventura avrete bisogno di Energia Magica. leggi di più...

Harry Potter : serie tv Warner Bros in lavorazione - le anticipazioni : Harry Potter: serie tv Warner Bros in lavorazione, le anticipazioni Sono circolate alcune voci che sostengono che la Warner Bros abbia in cantiere la produzione di una serie tv su Harry Potter, basata quindi sull’universo dei libri di J.K. Rowling. Il progetto dovrebbe ancora essere in una fase embrionale, ma sebbene la notizia di uno show sul mago sopravvissuto abbia fatto il giro del mondo, la Warner Bros non ha confermato nè ...