Fonti Pd | sì Salvini a Di Maio premier M5S | «Fake news diffuse ad arte» Zingaretti | «No

Matteo Salvini - oltre il rimpasto. Fonti riservate : "Ha offerto a Di Maio la poltrona da premier" - caos totale : Altro che rimpasto: Fonti del Pd fanno filtrare l'indiscrezione che Matteo Salvini avrebbe addirittura offerto il posto da premier a Luigi Di Maio per ricucire lo strappo con il Movimento 5 Stelle e far rientrare la crisi di governo. Un retroscena dinamitardo che fa saltare sulla sedia gli stessi gr

Roberto Maroni - Fonti riservate : "Mi giocherei una tripla". Salvini e crisi - grosse sorprese in arrivo : "Ferragosto in politica è il periodo dei colpi di Stato, non certo dei colpi di testa. Conoscendo la rapidità di manovra di Matteo Salvini, che è capace di muoversi alla velocità della luce e finora le ha sempre vinte tutte, non mi stupirei se ci riservasse, da qui a martedì, nuove sorprese. Può suc

E' crisi di governo - Salvini dopo un'ora con Conte : non c'è più maggioranza - prima in Aula e poi al voto | Fonti : fiducia dopo Ferragosto : Il premier sale al Colle ma al centro dell'incontro non ci sarebbero le sue dimissioni. A seguire la Lega rompe gli indugi ma fa sapere di non voler sfiduciare Conte (in quota M5s).

Salvini : "Qualcosa si è rotto con Conte e Di Maio". Fonti Lega ipotizzano voto a ottobre : Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ieri sera, dal palco di Sabaudia, non ha nascosto che nel governo Lega-M5S c'è aria di crisi, infatti, pur affermando che non gli uscirà "mai una parola negativa su Di Maio o Conte, ha anche ammesso che "qualcosa si è rotto negli ultimi mesi".Ieri Salvini ha parlato con Conte a Palazzo Chigi, ma non si sa ancora di cosa. C'è chi ipotizza che abbia chiesto dei ministeri, in ...

Matteo Salvini - il secco "no" a Giorgia Meloni : la rivelazione di Fonti ai massimi livelli della Lega : Un grande "no" al polo sovranista. Un grande "no" che sarebbe arrivato da Matteo Salvini in persona, il quale in caso di elezioni è determinatissimo a correre da solo, senza alleanze ed apparentamenti. Di sicuro non con Forza Italia e Silvio Berlusconi, ma - secondo un retroscena di affaritaliani.it

Sequestro arsenale - Salvini : “Volevano uccidere me”. Fonti smentiscono : “Nessun riscontro” : Il ministro Matteo Salvini ha svelato un retroscena sull’arsenale sequestrato a un gruppo neonazista: "L'ho segnalata io. Era una delle tante minacce di morte che mi arrivano ogni giorno". Accertamenti della Digos, secondo quanto si apprende, non hanno però trovato riscontro sull'ipotesi attentato.Continua a leggere

Salone Auto : Fonti M5S - ‘basta attacchi - date una valeriana a Salvini’ : Roma, 12 lug (AdnKronos) – “Da Roma alle falsità sugli emendamenti al decreto sicurezza bis, passando per il Salone dell’Auto, l’Autonomia, gli attacchi alla Difesa, a Conte. Ogni giorno ce n’è una. Ora basta, non se ne può più, dategli una valeriana”. Così fonti M5S interpellate dall’Adnkronos sulla stilettata di Matteo Salvini sul Salone dell’Auto sfuggito a Torino.L'articolo Salone Auto: ...

Fonti M5S : se Salvini vuol crisi lo dica : 15.26 "Lega e Salvini se la prendano con i banchieri e i burocrati di Bruxelles invece di minacciare sempre il governo. Tutti vogliamo tagliare le tasse. Lega non è all'opposizione,ma al governo come noi, quindi se servono 10 mld tracci la strada per trovarli invece si scaricare la colpa sugli altri", dicono Fonti del M5S. Poi l'attacco:"Se si scerca una scusa per far saltare tutto e riportare in Italia un governo tecnico,la Lega lo dica ...