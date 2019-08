Spazio | la sonda Parker accelera verso il Sole

Spazio : la sonda indiana si prepara a entrare nell’orbita della Luna : La sonda indiana Chandrayaan 2 è in rotta per entrare gradualmente nell’orbita della Luna, il 20 agosto, mentre l’alLunaggio del lander Vikram è previsto il 7 settembre. Per eseguire la manovra che l’ha inserita nella giusta traiettoria, la sonda ha acceso il motore a carburante liquido per circa 20 minuti. Dal 23 luglio al 6 agosto, il veicolo spaziale aveva compiuto altre 5 manovre per cambiare progressivamente orbita. La ...

Spazio - l’India sogna la Luna : lancia una missione con una sonda low cost : Il 15 luglio l’India lancerà la sua seconda missione Lunare con l’obiettivo di diventare la 4ª nazione a portare una sonda sul satellite, un grande passo per il suo programma spaziale. L’agenzia spaziale indiana Isro ha in programma di lanciare alle 02:51 locali di lunedì (23:21 di domenica in Italia) la missione Chandrayaan-2 dalla base di Sriharikota, nel sud-est del Paese. New Delhi ha speso 140 milioni di dollari e prevede ...

Spazio : sonda giapponese Hayabusa2 - successo per il secondo touchdown : Hayabusa2 ha sfiorato di nuovo Ryugu. La sonda giapponese, che aveva già effettuato un touchdown sull’asteroide a febbraio raccogliendo alcuni campioni di materiale, si è avvicinata di nuovo sulla superficie irregolare di Ryugu. Jaxa ha confermato il successo dell’operazione via Twitter dichiarando che la sonda è riuscita a sparare un proiettile sulla superficie dell’asteroide prelevando parte della polvere sollevata. I preparativi per il ...

Spazio : 2° atterraggio di successo sull’asteroide Ryugu per la sonda giapponese Hayabusa2 : Un altro successo per la sonda giapponese Hayabusa2: lanciata il 3 dicembre 2014 dalla Jaxa, l’agenzia spaziale giapponese, per studiare l’origine del sistema solare, è atterrata per la seconda volta sull’asteroide Ryugu. Il primo atterraggio era avvenuto lo scorso 22 febbraio. L’obiettivo è quella di raccogliere “polvere cosmica” dal “sasso spaziale” che si trova a 342 milioni di km dalla Terra e ...