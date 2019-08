Oroscopo settimanale dal 9 al 15 settembre | shopping per Bilancia | Gemelli briosi

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 15 agosto 2019) Durante la settimana che va dal 9 al 152019 troveremo la Luna in spostamento dal Capricorno, dove stazionano anche Plutone e Saturno, sino ai gradi del segno dell'Ariete. Venere e Mercurio, inizialmente nel segno della Vergine assieme al Sole ed a Marte, si sposteranno nell'orbita della. Urano rimarrà in Toro, così come il Nodo Lunare sul segno del Cancro. Il tutto mentre Netturno permarrà in Pesci e Giove nel segno del Sagittario.brioso Ariete: perplessi. Il comportamento del partner potrebbe far drizzare le antenne dei nativi che vestiranno i panni dei detective per l'occasione. Nel weekend, complice la Luna nel segno, si accorgeranno di aver preso lucciole per lanterne. Toro: fiacchi. Il bottino energetico fornito dagli Astri risulterà scarno, rendendo quindi i nati Toro fiacchi e svogliati durante lo svolgimento delle incombenze pratiche. Amore in ...

