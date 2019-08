Manager morto in barca | arrestati armatore e skipper

Manager Vinci morto in Croazia - arrestati proprietario e skipper dello yacht. I figli sono gravi : arrestati Il proprietario e lo skipper dello yacht in cui ha perso la vita il Manager siciliano Eugenio Vinci, per aver installato un motore nella barca senza seguire le norme di sicurezza, causando quindi la fuoriuscita dei gas tossici. Si tratta, secondo la polizia, di un uomo di 23 anni ed uno di 27 anni, entrambi croati.Continua a leggere

Croazia - Manager morto in barca : arrestati il proprietario e lo skipper dello yacht : Svolta nel giallo della morte di Eugenio Vinci, il 57enne manager italiano ucciso da un’intossicazione da monossido di carbonio mentre si trovava in vacanza con i familiari ed alcuni amici sull’Atlantia, uno yacht che al momento della tragedia era attraccato presso l’isola di Hvar, in Croazia. Il proprietario e lo skipper dell’imbarcazione, due cittadini croati di 23 e 27 anni, sono stati arrestati con l’accusa di essere i responsabili della ...

Manager siciliano morto in Croazia - arrestati armatore e skipper : Il proprietario e lo skipper dello yacht nel quale e' morto il Manager siciliano Eugenio Vinci per avvelenamento da monossido di carbonio, sono stati arrestati per aver installato un motore nella barca senza seguire le norme di sicurezza, causando la fuoriuscita dei gas tossici. Si tratta, secondo la polizia, di un uomo di 23 anni ed uno di 27 anni, entrambi croati. I due figli del Manager sono ancora ricoverati in gravi condizioni. In base ...

