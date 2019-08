Lo sfogo di Giorgetti | «Da mesi dicevo di staccare» Salvini e l’idea di un governo

Fonte : corriere

(Di giovedì 15 agosto 2019) Anche il Partito democratico oggi non chiederebbe più di posticipare al 20 agosto le dichiarazioni del premier, ma le anticiperebbe per far precipitare subito la crisi

Corriere : Lo sfogo di Giorgetti: «Per mesi ho detto a Salvini di staccare...» - HBDesp : lo sfogo di Giorgetti contro la mossa del suo «Capitano»: «Per mesi gli ho detto “stacca stacca”. E quando gli ho d… - Per_aspera_astr : Sconcertante!!! Adesso secondo il corriere rischiamo pure il #controinciucio... -