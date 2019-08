Fonte : agi

(Di giovedì 15 agosto 2019) La strada verso un governo di legislatura, vista dal Nazareno, si fa in salita. Ad alimentare i dubbi dei dem sono i tentativi di riavvicinamento dei Cinque Stelle alla Lega, con l'intervista del ministro Giammarco Centinaio e con contatti che - affermano dirigenti dem - ci sarebbero stati tra i due azionisti del governo Conte. La via maestra resta il voto, dunque. Un voto voluto da Matteo Salvini e che il Pd avrebbe evitato in questo momento, per almeno due ragioni: la sessione di bilancio alle porte con il rischio di recessione per l'Italia; l'elezione del nuovo Capo dello Stato a gennaio. Nel Pd sono ancora in pochi a porsi oggi il problema, ma nel caso in cui dalle urne dovesse uscire una maggioranza schiacciante di centro destra a trazione Salvini il rischio di avere un Capo dello Stato politicamente schierato è reale. Un problema sollevato, fino a questo momento, da ...

fisco24_info : La vera partita è quella del 2022 sul Quirinale: La strada verso un governo di legislatura, vista dal Nazareno, si… - DiversaEtica : RT @Agenzia_Italia: La vera partita è quella del 2022 sul #Quirinale - JTurandot : RT @Agenzia_Italia: La vera partita è quella del 2022 sul #Quirinale -