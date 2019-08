Calciomercato Sampdoria | possibile doppio colpo Ben Arfa-Kamano | Simeone più che un' idea

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 16 agosto 2019) Lastarebbe insistendo per Ben. Nelle ultime ore la dirigenza blucerchiata starebbe infatti riflettendo sull'ipotesi di effettuare unsulle corsie esterne prendendo uno trae Rigoni e per l'appunto l'ex giocatore di Rennes e Paris Saint Germain. Resta quindi da vedere se, tramite il suo entourage, il calciatore franco-tunisino accetterà la proposta da 2 milioni di euro della squadra genovese. Inoltre sembra che ci sia da battere anche la concorrenza dei cugini del Genoa che si va ad aggiungere alle suggestive ipotesi estere ricevute dall'attaccante. La trattativa però non è l'unica in piedi per il club di Corte Lambruschini che vuole dare undi acceleratore al suofin qui piuttosto fermo.vicino, ma la Samp tratta anche Rigoni L'intesa con il Bordeaux per Francois, esterno classe '96 della Guinea, è stata raggiunta da ...

DiMarzio : Il @LCFC avanza per @dennispraet della @sampdoria #calciomercato @SkySportsPL @SkySport @SkySportsNews - DiMarzio : #Praet dalla @sampdoria al @LCFC per circa 20 milioni, domani prevista la chiusura @SkySport @SkySportsNews #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | Accordo raggiunto tra #Sampdoria e #Bordeaux per #Kamano. Manca l’intesa con il giocatore ?? -