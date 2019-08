Venezia 76 spot ufficiale della Rai

Fonte : spettacoloitaliano

(Di mercoledì 14 agosto 2019)76, in onda lofirmato Rai Il Re Leone arriva in laguna. Spettacolare loper76 in onda già da diversi giorni in tutte le reti Rai. Un leone realizzato in 3D percorre il red carpet dell’attesissima 76a Mostra internazionale d’arte cinematografica di.(PROGRAMMA) (OSPITI)«Ho avuto l’onore ed il compito di realizzare interamente l’animazione 100 % keyframes del Leone in 3D in questoper la 76a Mostra Internazionale d’arte cinematografica diin cui sono stato il responsabile dell’animazione e supervisorestessa avendo fatto parte del team di animazione del ...

marrpiga : qualcuno sa che musica è quella dello spot della mostra del cinema di venezia col leone? #venezia76 - dtella65 : Mostra del cinema di Venezia, sembra vero il leone in 3D dello spot prodotto dalla Rai - cgluca3D : RT @rominvenice: New sport for Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia - SPOT” by @cgluca3D on #Vimeo -