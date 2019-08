Quando vedremo in Europa lo Xiaomi Mi 9T Pro | spunta la data di vendita

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Vi avevamo già anticipato che loMi 9T Pro sarebbe arrivato in, ed anche a prezzi più che ragionevoli. Lo si era definitivo come il top di gamma più economico in circolazione, anche se i due termini, messi così vicini, potrebbero un po' stonare. Poco vi importa delle chiacchiere e volete solo sapereil dispositivo si renderà disponibile all'acquisto? Come riportato dalla divisione olandese del brand sulla propria pagina Facebook (trattasi naturalmente di un account ufficiale), la distribuzione europea delloMi 9T Pro prenderà il via a partire dal 20 agosto, almeno per quanto riguarda il Benelux ed i Paesi Bassi (da lì ad una più capillare diffusione del prodotto in tuttasarà un passo). Non dovrebbero esserci sorprese relativamente al prezzo di: 429 per il modello base con 64GB di memoria interna, e 479 euro per quello con 128GB di storage ...

OptiMagazine : Quando vedremo in Europa lo #XiaomiMi9TPro: spunta la data di vendita - BiagioDugo1 : @Capezzone Salve Capezzone, forse il governo lo faranno, perché in questa fase contro Salvini si sono sposati tutti… - lauramjj58 : @GiorgiaMeloni Si sì che facciano ne vedremo delle belle .. quando poi succederà il patatrac inevitabile .. si andr… -