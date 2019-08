Pallanuoto | Sandro Campagna | “Abbiamo costruito un grattacielo a Gwangju In Italia si

Pallanuoto - Mondiali 2019. Sandro Campagna : “Traguardo importante ma sabato voglio una squadra affamata” : Pass olimpico per Tokyo 2020 in tasca e qualificazione per la finalissima dei Mondiali. Sono questi i traguardi raggiunti dalla Nazionale italiana di Pallanuoto maschile dopo aver sconfitto per 12-10 l’Ungheria in occasione della semifinale della rassegna iridata in corso di svolgimento a Gwangju, in Corea del Sud. Il Settebello ha messo in mostra una prestazione fantastica imponendosi grazie ad una bella rimonta dopo un primo quarto ...