Lo sviluppo di Dead Island 2 passa nelle mani di Dambuster Studios

Il remake di Red Dead Redemption è in sviluppo? : Una nuovo rumor sostiene che Rockstar Games sta attualmente lavorando a un remake di Red Dead Redemption in uscita tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021. Sembrerebbe che il titolo sia in fase di sviluppo per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Scarlett, e forse anche per PC. Inoltre, Rockstar starebbe lavorando anche a un DLC di Red Dead Redemption 2.La fonte sostiene che il progetto sarà più un remake che un remaster e che sarà in linea con il ...

Bruce Campbell conferma lo sviluppo di un nuovo gioco Evil Dead : Bruce Campbell, l'uomo che interpreta Ash Williams nei film e nelle serie di Evil Dead, ha confermato un nuovo gioco Evil Dead, segnala DSOGaming. Secondo Campbell, questo gioco Evil Dead è sviluppato per console e PC e non sarà un titolo VR.Sfortunatamente, non sono stati condivisi ulteriori dettagli su questo gioco di Evil Dead. Non sappiamo quando uscirà, se sarà destinato ad uscire nel 2019 o nel 2020, o se arriverà su piattaforme attuali o ...