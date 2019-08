Valentina Vignali proposta al fidanzato | “Scappiamo via!”

Daniele Dal Moro raggiunge Valentina Vignali a Roma : i fan sperano in un lieto fine : Daniele Dal Moro e Valentina Vignali hanno stupito i loro fan. I due ex coinquilini del Grande Fratello nelle scorse ore si sono incontrati a Roma. Come molti sanno il bel veronese e l'ex cestista all'interno della Casa più spiata d'Italia hanno instaurato un bel rapporto d'amicizia. I due giovani spesso passavano ore in disparte dagli altri ragazzi per ridere, scherzare e confidarsi. Visto il feeling mostrato fra Valentina e Daniele, ...

Gf - Valentina Vignali e Daniele Dal Moro : i fan festeggiano la loro amicizia : Tra Valentina Vignali e Daniele Dal Moro l’amicizia si fa sempre più forte. E i fan si mostrano felicissimi per loro Si sono conosciuti durante l’ultima edizione del Grande Fratello, condotto da Barbara d’Urso, e non si sono più lasciati. Stiamo parlando di Valentina Vignali e Daniele Dal Moro, due ragazzi giovanissimi tra cui è […] L'articolo Gf, Valentina Vignali e Daniele Dal Moro: i fan festeggiano la loro amicizia ...

Daniele Dal Moro - dolce serata con Valentina Vignali/ Foto : 'Sempre vicino a te...' : Daniele Dal Moro chiude con Martina Nasoni e si consola con Valentina Vignali con cui trascorre la serata: 'Sempre vicino a te'.

Daniele Dal Moro esce con Valentina Vignali dopo la lite con Martina : Valentina Vignali e Daniele Dal Moro insieme dopo il Grande Fratello Se il rapporto con Martina Nasoni continua a traballare dopo il Grande Fratello, l’amicizia tra Daniele Dal Moro e Valentina Vignali sembrerebbe essere inattaccabile. I due ragazzi si sono visti ieri sera e hanno trascorso una serata in amicizia a Roma all’insegna del relax. Daniele Dal Moro e Valentina Vignali hanno immortalato la reunion su Instagram Stories, ...

Valentina Vignali in un video appare più magra ma viene attaccata dagli hater : Dal suo account “Instagram” Valentina Vignali, ha risposto agli haters che l’accusavano di usare photoshop per modificare le sue foto. Con la partecipazione al reality la Vignali, come succede a molti concorrenti, ha messo su del peso perso grazie a una dieta che ha dato ottimi risultati. Gli scatti postati che testimoniavano il dimagrimento però non hanno convinto alcuni internauti che l’hanno accusato di utilizzare il fotoritocco. Valentina ha ...

Grande Fratello 2019 - Valentina Vignali e il video contro gli haters : «Il cul* grosso non aumenta il buco nell’ozono» : Con un video dal suo account Instagram Valentina Vignali, una delle protagoniste del Grande Fratello 2019 ha risposto agli haters che l’accusavano di usare photoshop per modificare le sue foto. Con la partecipazione al reality infatti la Vignali, come succede a molti concorrenti, ha messo su del peso perso grazie a una dieta che ha dato ottimi risultati. Gli scatti postati che testimoniavano il dimagrimento però non hanno convinto alcuni ...

Valentina Vignali criticata - adesso dice basta : “Capra!” : Gf ultime notizie, Valentina Vignali contro alcuni detrattori: l’accusa Valentina Vignali, come al solito, riceve una marea di critiche quando pubblica una nuova foto su Instagram. Questa volta hanno avuto da ridire sull’uso della punteggiatura che, in uno dei suoi ultimi post, è del tutto assente (è presente solo un punto interrogativo alla fine del […] L'articolo Valentina Vignali criticata, adesso dice basta: ...

Valentina Vignali : "Non uso Photoshop" : Valentina Vignali, con un video post su Instagram, accompagnato da un'eloquente didascalia, ha voluto mettere a tacere, una volta per tutte, le voci di un abuso smisurato di Photoshop nelle foto per i suoi social. Molti utenti, nelle scorse settimane, si sono lamentati del fatto che la giovane influencer sia visibilmente ingrassata durante la permanenza nella casa del 'Grande Fratello'.prosegui la letturaValentina Vignali: "Non uso ...

Grande Fratello - Valentina Vignali e il video in costume : lato B e curve esagerate - piovono insulti : Valentina Vignali, 28 anni, ex gieffina, si è scagliata nuovamente contro gli haters. La sportiva ha accumulato parecchi kg durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà, ma è da circa un mese che la Vignali confessa essersi messa in regime per tornare al suo peso forma. E sembra esserci riuscit

Cervelli bacati dormite sereni! Valentina Vignali si mostra sexy contro gli haters : Valentina Vignali è stata accusata più volte di ritoccare le sue foto, soprattutto dopo l'uscita dalla casa del Grande Fratello, l'esperienza televisiva l'aveva messa un po' fuori forma. Ma adesso la Vignali è più bella che mai e per spegnere ogni critica ha postato un video su Instagram dove mostra i risultati della dieta... un lato B perfetto! Nel video in cui si mostra in costume da bagno, con la caption che i video, a differenza delle ...

Valentina Vignali e Giorgia Crivello la lite sui social diventa trash : lite via social tra Valentina Vignali e Giorgia Crivello. La ex gieffina pubblica un post sibillino con la scritta: “La tua mer*** scrausa fa 21 like”. Giorgia influencer e nuova fidanzata di Stefano Laudoni ex della Vignali) replica: “21 like, ma intanto io a 21 cm glielo faccio arrivare a differenza tua”. Tra le due anche in passato c’erano stati scambi d’opinione poco eleganti. I follower si scagliano da una o ...