PLRomaCapitale : #traffico #Roma: Grande Raccordo Anulare di Roma altezza svincolo 30 rampa di uscita chiusa causa #incendio. - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 13-08-2019 ore 07:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
Dalla Rete Google NewsAutostrade in tempo reale oggi 12 agosto 2019: traffico, code, incidenti - UrbanPost
Autostrade in tempo reale oggi 12 agosto 2019: traffico, code, incidenti UrbanPost
Buongiorno da autostrade in tempo reale oggi, la rubrica di UrbanPost che ogni giorno vi informa sulla viabilità delle autostrade italiane. Ecco le ultime news sul ...
Traffico Roma del 12-08-2019 ore 20 : 00 : NESSUN DISAGIO IN QUESTE PRIME ORE SERALI SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CAPITALE Traffico REGOLARE DUNQUE, SUL RACCORDO ANULARE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, STESSA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE EST SCARSI GLI SPOSTAMENTI ANCHE IN CITTÀ PROSEGUE PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IL RINNOVO DELLA SEDE STRADALE SU VIA SALARIA, PER QUESTO SI VIAGGIA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA IN PROSSIMITÀ DI VIA DEI PRATI FISCALI IN DIREZIONE DEL GRANDE RACCORDO ...
Traffico Roma del 12-08-2019 ore 19 : 30 : NESSUN DISAGIO IN QUESTE PRIME ORE SERALI SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CAPITALE Traffico REGOLARE DUNQUE, SUL RACCORDO ANULARE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, STESSA SITUAZIONE SULLA TANGENZIALE EST SCARSI GLI SPOSTAMENTI ANCHE IN CITTÀ PROSEGUE PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IL RINNOVO DELLA SEDE STRADALE SU VIA SALARIA, PER QUESTO SI VIAGGIA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA IN PROSSIMITÀ DI VIA DEI PRATI FISCALI IN DIREZIONE DEL GRANDE RACCORDO ...
Traffico Roma del 12-08-2019 ore 19 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, TORNA ALLA NORMALITÀ IL Traffico, DOVE UN INCENDIO HA PROVOCATO LA CHIUSURA DELLO SVINCOLO PER L’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO, USCITA CHE ORA PUÒ ESSERE REGOLARMENTE UTILIZZATA PROVENENDO DA VIA APPIA. DOMATO ANCHE SULLA SS148 PONTINA L’INCENDIO TRA MONTE D’ORO E CASTEL RomaNO. SI GUIDA SENZA NESSUN DISAGIO IN DIREZIONE Roma E VERSO POMEZIA. È TORNATA ...
Traffico Roma del 12-08-2019 ore 18 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, TORNA ALLA NORMALITÀ IL Traffico, DOVE UN INCENDIO HA PROVOCATO LA CHIUSURA DELLO SVINCOLO PER L’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO, USCITA CHE ORA PUÒ ESSERE REGOLARMENTE UTILIZZATA PROVENENDO DA VIA APPIA. DOMATO ANCHE SULLA SS148 PONTINA L’INCENDIO TRA MONTE D’ORO E CASTEL RomaNO. SI GUIDA SENZA NESSUN DISAGIO IN DIREZIONE Roma E VERSO POMEZIA. È TORNATA ...
Traffico Roma del 12-08-2019 ore 18 : 00 : NON MOLTE LE NOVITÀ, NON MOLTO ANCHE IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO. RESTANO DISAGI NELLA ZONA SUD DEL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE TRA L’USCITA OSTIA/VITINIA/ACILIA E IL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO; SI TRATTA DI UN INCENDIO CHE SI È SVILUPPATO IN UN’AREA ADIACENTE IL RACCORDO STESSO. CHIUSO PER CHI VIAGGIA IN CARREGGIATA INTERNA – E PROVIENE QUINDI DA APPIA E LAURENTINA – LO SVINCOLO PER LA ...
Traffico Roma del 12-08-2019 ore 17 : 30 : NON MOLTE LE NOVITÀ, NON MOLTO ANCHE IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO. RESTANO DISAGI NELLA ZONA SUD DEL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE TRA L’USCITA OSTIA/VITINIA/ACILIA E IL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO; SI TRATTA DI UN INCENDIO CHE SI È SVILUPPATO IN UN’AREA ADIACENTE IL RACCORDO STESSO. CHIUSO PER CHI VIAGGIA IN CARREGGIATA INTERNA – E PROVIENE QUINDI DA APPIA E LAURENTINA – LO SVINCOLO PER LA ...
Traffico Roma del 12-08-2019 ore 17 : 00 : NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO, RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO A CAUSA DI UN INCENDIO DI LIEVE ENTITÀ IN UN’AREA ADIACENTE IL RACCORDO STESSO. DIFFICOLTÀ SULLA CRISTOFORO COLOMBO PENALIZZATA DA UN INCIDENTE, INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA. CI SONO PROBLEMI SULLA PONTINA, DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI TRA POMEZIA NORD E ...
Traffico Roma del 12-08-2019 ore 16 : 30 : NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO, RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO A CAUSA DI UN INCENDIO DI LIEVE ENTITÀ IN UN’AREA ADIACENTE IL RACCORDO STESSO. DIFFICOLTÀ SULLA CRISTOFORO COLOMBO PENALIZZATA DA UN INCIDENTE, INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA. CI SONO PROBLEMI SULLA PONTINA, DOVE ABBIAMO INCOLONNAMENTI TRA POMEZIA NORD E ...
Traffico Roma del 12-08-2019 ore 15 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SI GUIDA REGOLARMENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA A24. SCARSO IL Traffico ANCHE SULLA TANGENZIALE EST E SU TUTTE LE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CAPITALE. AL PIGNETO POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SU PIAZZALE PRENESTINO. PER LO STESSO MOTIVO PRUDENZA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, VICINO VIA DI MALAFEDE, VERSO OSTIA. SULLA SS148 PONTINA, A CAUSA DEI LAVORI IN CORSO, CODE ...
Traffico Roma del 12-08-2019 ore 14 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO. SCARSI GLI SPOSTAMENTI ANCHE SU TUTTA LA TANGENZIALE EST E SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE DELLA CAPITALE. A TRASTEVERE POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE IN VIA DELLA LUNGARA. VI RICORDIAMO LA SOSPENSIONE DELLA ZTL DEL TRIDENTE FINO A DOMENICA 25 AGOSTO, INSIEME A TUTTE LE ZONE A Traffico LIMITATO IN FASCIA NOTTURNA ...
Traffico Roma del 12-08-2019 ore 13 : 30 : Traffico NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. PROSEGUONO I LAVORI SULLA VIA PONTINA CON CODE TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE DI POMEZIA. SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE. CHIUSA PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, VERSO LA VIA SALARIA. TERMINE LAVORI PREVISTO PER INIZIO SETTEMBRE. UNO SGUARDO AL TRASPORTO ...
Traffico Roma del 12-08-2019 ore 12 : 30 : Traffico IN CODA PER INCIDENTE SULLA VIA TUSCOLANA TRA VIA DELLE CAPANNELLE E VIA DEL CASALE FERRANTI, IN DIREZIONE DEL GRA. POSSIBILI DISAGI PER INCIDENTE ANCHE SULLA VIA CASSIA ALTEZZA INCROCIO CON VIA FAB BRONI. Traffico IN CODA PER LAVORI SULLA VIA PONTINA ALTEZZA CASTEL RomaNO VERSO POMEZIA. CHIUSA LO RICORDIAMO PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, VERSO ...
Traffico Roma del 12-08-2019 ore 11 : 30 : Traffico NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DI Roma. CODE TUTTAVIA DA SEGNALARE PER LAVORI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALTEZZA VIA DI TOR CERVARA, DIREZIONE TANGENZIALE EST. Traffico RALLENTATO CON CODE PER LAVORI SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL RomaNO VERSO POMEZIA. CHIUSA LO RICORDIAMO PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ...
Traffico Roma del 12-08-2019 ore 10 : 30 : CIRCOLAZIONE SEMPRE SCORREVOLE SULLE STRADE RomaNE. UNA SERIE DI INCIDENTI PERO’ POTREBBERO CREARE DEI DISAGI AL Traffico: LUNGO VIA CRISTOFORO COLOMBO, NELLA CORSIA CENTRALE, ALL’ALTEZZA DI VIA ANTONIO GUARNIERI, LUNGO VIA AURELIA, IN PROSSIMITA’ DI VIA NICOLO’ V, SULLA VIA CASSIA NUOVA, NEI PRESSI DI VIA GIOVANNI FABBRONI. PER LAVORI IN CORSO, CODE SULLA COMPLANARE DEL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma- TERAMO, TRA L’ALLACCIAMENTO AL GRA E LO ...
Traffico Roma del 12-08-2019 ore 10 : 00 : NULLA DA SEGNALARE PER QUANTO RIGUARDA IL Traffico CHE RIMANE SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE. RICORDIAMO ALLORA I LAVORI DI DEMOLIZIONE SULLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA E TIBURTINA (VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST) DEL TRATTO SOPRAELEVATO NEI PRESSI DELLA STAZIONE TIBURTINA. RICORDIAMO ANCHE CHE FINO ADOMANI 13 AGOSTO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTA INTTERROTTA TRA LE STAZIONI DI ANAGNINA E TERMINI PER LAVORI ...