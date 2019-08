Russia | esplosione in base di test missilistici | radioattività 16 volte oltre la norma

Russia - incubo nuova Chernobyl. L'esplosione e l'aumento di radiazioni - il mistero sul nuovo missile nucleare : L'incubo di una "nuova Chernobyl" in Russia. L'esplosione avvenuta la scorsa settimana nella base militare in Arkhangelsk, nella Russia settentrionale, che ha ucciso almeno 7 persone, avrebbe coinvolto il nuovo missile da crociera a propulsione nucleare russo. La mezza ammissione arriva da un funzio

Esplosione razzo in Russia - 5 morti : 15.01 E' di 5 morti e 3 feriti l'ultimo bilancio fornito dalle autorità russe,dopo l'Esplosione di un razzo durante un test nel sito militare di Nyonoska. Le vittime sono dipendenti dell'agenzia nucleare russa Rosatom. In precedenza si era parlato di 2 morti. Preoccupazione tra la popolazione per il livello di radiazioni sviluppatesi nell'area. Rosatom ha affermato che l'incidente si è verificato durante i test sul propellente liquido del ...

Russia - esplosione in installazione militare : 5 i morti e 3 feriti : E’ salito a 5 morti e 3 feriti il bilancio dell’esplosione di giovedì scorso durante il test di un motore nell’installazione militare sperimentale di Nyonoksa, nella regione nord occidentale russa di Arkhangelsk. Le vittime sono esperti dell’agenzia nucleare russa Rosatom e del ministero della Difesa impegnati nel test di “fonti di energia isotopiche per il motore a combustibile liquido”. feriti 5 ...

Russia - il momento dell’esplosione nella base militare di Severodvinsk : una grande palla di fuoco e fortissimi boati squarciano il cielo [VIDEO] : Diverse esplosioni a catena hanno generato spaventosi boati e un incendio in una base militare a Severodvinsk, nella regione di Arkhangelsk, nel nord della Russia. nella base erano presenti i sottomarini atomici della flotta del nord. La causa dell’incendio è stata l’esplosione di un motore a propulsione liquida nel corso di un test. Il disastro potrebbe essere stato provocato da “un errore umano”, ha spiegato il vice ministro della difesa ...

Russia - esplosione in deposito di munizioni : circa 4mila evacuati : Ad Achinsk, città siberiana, un deposito di munizioni è esploso in seguito a un incendio: circa 4mila persone sono state evacuate, secondo quanto ha reso noto l’amministrazione comunale, e riportato da Ria Novosti. Almeno 4 persone sono rimaste ferite. Secondo i servizi di emergenza nel deposito erano conservati 40mila proiettili calibro 142 e 152 millimetri. L'articolo Russia, esplosione in deposito di munizioni: circa 4mila evacuati ...

