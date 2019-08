Perisic è ufficialmente un calciatore del Bayern Monaco | prestito con diritto di riscatto

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 13 agosto 2019) E’ ufficiale l’addio di Ivanall’Inter. Il club nerazzurro comunica in una nota la cessione del centrocampista al. Il 30enne croato “si trasferisce a titolo temporaneo annuale condi trasformazione della cessione in definitiva”. L’operazione è stata ufficializzata anche dal club bavarese sui suoi canali social. “Ivan ci aiuterà fin dall’inizio con la sua vasta esperienza a un livello internazionale”, ha dichiarato il direttore sportivo Hasan Salihamidzic. “Ha una buona tecnica ed è flessibile in attacco. Sono sicuro che Ivan si sistemerà rapidamente perché conosce bene sia la Bundesliga che il nostro allenatore Niko Kovac”. “Sono molto contento di essere tornato in Germania. L’FCè una delle squadre più grandi d’Europa. Vogliamo giocare per vincere, non solo in Bundesliga e ...

CalcioWeb : ?? #Perisic è ufficialmente un giocatore del #BayernMonaco le parole del croato e del ds Salihamidzic ?? - Eurosport_IT : #Perisic ufficialmente un nuovo calciatore del #BayernMonaco #Inter lo cede in prestito (con diritto di riscatto)… - TheOrologio : Ivan Perisic passa ufficialmente al Bayern Monaco in prestito fino a fine stagione. -