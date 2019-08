Open Arms | la procura di Agrigento avvia un' indagine contro ignoti

Migranti - la Ocean Viking salva altre 105 persone. La Open Arms ancora in mare : in totale in 507 in attesa di un porto : Le navi di salvataggio a cui viene negato un porto sicuro continuano a salvare Migranti. L’ultimo caso è quello della Ocean Viking, che nel pomeriggio di lunedì ha salvato altre 105 persone al largo della Libia. Ora le persone soccorse a bordo della nave di Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere ci sono quindi 356: in totale sono così 507 i profughi ancora in mare in attesa di un porto sicuro, tra la Ocean Viking e della Open Arms. ...

Sono 400 i migranti bloccati a bordo di Open Arms e Ocean Viking : Sono 251 i migranti a bordo della nave Ocean Viking dopo l'ennesimo salvataggio, il terzo in altrettanti giorni che ha fatto salire altre 81 persone a bordo della nave che opera per SoS Mediterranée e Medici Senza Frontiere. Si tratta per lo più di sudanesi, uomini e adolescenti, recuperati da un gommone al largo della Libia. Altre 151 persone Sono a bordo della nave Open Arms, fra cui donne e bambini piccoli. In tutto, denuncia Medici senza ...

Richard Gere fa il buonista sull'Open Arms. Ma Umbero Smaila non condivide - : Mariangela Garofano Umberto Smaila, uno dei volti più noti dello spettacolo Made in Italy, è sceso in campo su Twitter per dire la sua sulla presenza di Richard Gere a bordo della nave Open Arms. Ma il web non ha gradito e da sinistra arriva una pioggia di critiche In questi giorni d’agosto, dopo che Richard Gere è salito sulla ong Open Arms a largo di Lampedusa per solidarietà ai migranti, in molti hanno detto la loro in merito. Uno ...

E Bardem ora incalza Sanchez : "Apri i tuoi porti a Open Arms" : Angelo Scarano Open Arms è sempre più al centro del dibattito tra gli attori. Ma Bardem va oltre e chiede al premier spagnolo di accogliere i migranti Nel mondo del cinema diversi attori stanno cavalcando l'assalto delle ong alle coste italiane. Il caso della Open Arms con a bordo di Richard Gere a fare la morale al governo gialloverde e al ministro Salvini ha fatto parecchio discutere. L'appello di Gere è stato poi seguito a ruota ...

Ong Open Arms - Antonio Banderas come Gere : 'Un orrore' : La nave Ong Open Arms, con a bordo 160 migranti, non trova un porto europeo in cui sbarcare. Paesi come la Spagna ritengono di aver accolto fin troppi migranti, l'Italia, invece, rimane fedele alla sua politica dei porti chiusi fortemente voluta da Matteo Salvini. Tocca ad un altro attore di Hollywood manifestare il proprio punto di vista sulla vicenda. Antonio Banderas, dopo Richard Gere, si schiera al fianco delle organizzazioni impegnate nel ...

Open Arms - l’appello di Javier Bardem : ‘Salvano vite - lavoro necessario. Spagna coordini sbarco’ : Dopo Richard Gere,che è salito sull’imbarcazione della Open Arms con a bordo “151 persone da 11 giorni”, al largo di Lampedusa, e Antonio Banderas, anche Javier Bardem si è schierato con la ong spagnola, chiedendo al governo spagnolo di intervenire e di fare pressione sull’Europa affinché i migranti a bordo possano sbarcare ed essere ridistribuiti nei vari Paesi europei. “Open Arms – dice Bardem in un video ...

Migranti - in 400 ancora in mare. Open Arms e Ocean Viking aspettano un porto sicuro : Open Arms e Ocean Viking hanno recuperato in tutto 400 Migranti, e adesso attendono l'indicazione di un porto sicuro per lo sbarco. Per la nave dell'ong spagnola questo sarà l'undicesimo giorno in mare. Gli Eavngelici scrivono anche al presidente del Parlamento Ue Sassoli: "Pronti ad accogliere i profughi di Open Arms".Continua a leggere

Antonio Banderas sta con la Open Arms : "I porti chiusi sono un orrore" : Dopo Richard Gere, un altro divo di Hollywood scende in campo a favore della ong spagnola Open Arms. “Un orrore”, così l’attore e regista spagnolo Antonio Banderas ha definito la situazione della nave, che da oltre dieci giorni è ferma al largo di Lampedusa con 160 persone a bordoA riportare le parole del divo hollywoodiano sono i media spagnoli. Durante una conferenza stampa, Banderas ha spiegato che la ...

Open Arms - Richard Gere critica l'Italia : Porro furioso 'Perché non va a casa sua?' : Ha fatto discutere molto la notizia che Richard Gere ha scelto di assistere la nave Open Arms nel Mediterraneo. Il noto attore non ha mancato di manifestare le sue perplessità di riguardo a quelle che sono state le politiche contro le Ong messe in campo dall'Italia. Un punto di vista che è stato particolarmente criticato da Nicola Porro che, attraverso il suo sito ufficiale, ha voluto rispondere in maniera piccata alle dichiarazioni di Richard ...

Open Arms - ci mancava pure Antonio Banderas : anche lui si schiera a favore dell'ong : Dopo Richard Gere, un'altra star del mondo del cinema ha deciso di scendere in campo in favore della ong spagnola Open Arms, che ha 10 giorni si trova a una trentina di miglia da Lampedusa in attesa di poter sbarcare i migranti soccorsi. Banderas ha definito "un orrore" la situazione che si è venu

Open Arms - si muovono i pm : "Favorisce arrivo dei clandestini" : Angelo Scarano La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo sul caso Open Arms per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina Sul caso Open Arms adesso si muove la procura di Agrigento. Come già accaduto in precdenza per altri casi, dopo lo sbraco di tre migranti con prblemi di salute a Lampedusa, la procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’indagine, che al momento non ha ...

Open Arms : sbarcano 9 migranti - tre sono malati : sono sbarcati nove dei migranti soccorsi dalla nave Open Arms, da giorni al largo di Lampedusa, come richiesto dalla stessa Ong spagnola. Tre di loro sono malati, gli altri sei sono accompagnatori e familiari. Una motovedetta della Guardia Costiera con medici a bordo riporterà i migranti a terra. Dei tre migranti malati, riferisce la stessa Open Arms su Twitter, solo uno sbarcherà in Italia tramite la barca della Guardia ...

Open Arms da 10 giorni in mare - sbarcano 3 malati e 6 accompagnatori : solo 1 andrà in Italia : La nave dell'ong spagnola Proactiva Open Arms ha chiesto e ottenuto lo sbarco di tre persone malate. In tutto sono stati 9 i migranti portati oggi sulla terraferma. La nave si trova ancora in acque internazionali. Intanto la Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.Continua a leggere

Anche Banderas sta con la Open Arms : "Il blocco è un orrore" : Dopo l'arrivo sulla nave di Richard Gere, ora l'attore spagnolo dice: "C'è chi ferma le navi e chi erige muri al confine"