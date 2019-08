Non c’è spazio per un governo con i Cinque Stelle | occorre la Sinistra

Ragazzo eredita un vecchio garage del Nonno ma Non immagina cosa c’è dentro : Un Ragazzo, dopo la morte del nonno a cui era tanto legato, ha saputo di aver ereditato la sua vecchia casa e il suo garage. Quando è andato a vedere la casa ha notato che era in pessime condizioni e che aveva bisogno di tanta manutenzione e ristrutturazione e poi è entrato nel vecchio garage ma, a quel punto, si è trovato di fronte ad un vero tesoro. Il Ragazzo, infatti, non immaginava assolutamente che nel garage ci fossero tre auto ...

Arsenal – Non c’è pace per Ozil e Kolasinac : i due calciatori in una sfida tra bande a Londra - scortati 24 ore su 24 : Paura per Ozil e Kolasinac: arrestati due uomini con atteggiamenti sospetti attorno all’abitazione del tedesco, i calciatori dell’Arsenal scortati dalla polizia E’ passato meno di un mese dallo spiacevole e spaventoso episodio che ha visto coinvolti Ozil e Kolasinac: i due calciatori dell’Arsenal erano stati aggrediti da teppisti armati di coltello. Non c’è pace per i due calciatori: secondo il Sun sembra che ...

Ragazzo ordina una cena a domicilio ma quando apre il pacco Non trova il cibo - quello che c’è lo fa restare senza fiato : Un Ragazzo americano ha ordinato a domicilio delle ali di pollo e quando il pacco è arrivato a casa l’ha aperto e non ha creduto a ciò che i suoi occhi vedevano: non ali di pollo ma tanti soldi. Il Ragazzo si era rivolto ad una catena , la Domino’s. Il Ragazzo ha raccontato così ciò che gli è accaduto: “ Ho finito di lavorare molto tardi, e quando sono tornato a casa ho trovato il denaro nella scatola della consegna. Mi sono strofinato gli ...

Loredana Bertè fa l’autostop in Puglia : “Il mio manager Non c’è - spero che qualcuno mi raccatti” : Loredana Bertè fa l’autostoppista in Puglia. È stata l’artista a condividere il filmato nelle sue Instagram stories, video che la vede chiedere un passaggio per strada. “Il mio manager non è venuto, spero che qualche macchina mi raccatti” ha detto. La destinazione è la tenuta di Al Bano Carrisi a Cellino San Marco.

**Governo : Fraccaro - ’Non c’è nessun lavoro per un altro esecutivo’** : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – “Non c’è nessun lavoro per un altro esecutivo”. Lo ha assicurato il ministro per Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ospite di Sky Tg24. L'articolo **Governo: Fraccaro,’non c’è nessun lavoro per un altro esecutivo’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

C’è stato un incendio in un grande capanNone industriale a Faenza - Non ci sono feriti : Nella notte tra giovedì e venerdì si è sviluppato un incendio in un grande capannone industriale a Faenza, dove ha sede la Lotras, che si occupa di logistica: non ci sono stati feriti. Nel capannone, ha scritto il Resto del

“Lady Gaga e Bradley Cooper a pranzo a Panarea” - ma dal ristorante negano : “Lei Non c’era” : Il ristorante Da Pina, che avrebbe fatto da sfondo a un romantico pranzo a Panarea tra Bradley Cooper e Lady Gaga, conferma a Fanpage.it la presenza del divo hollywoodiano a pranzo il 6 agosto scorso ma nega fosse con la celebre popstar: “Era un tavolo da 14 persone. Con Cooper c’erano Oprah Winfrey, Katy Perry e Orlando Bloom. Lady Gaga non c’era”.Continua a leggere

Inter - l’ultimo schiaffo ad Icardi : la maglia n°9 va a Lukaku - per Maurito Non c’è più posto : L’Inter priva Mauro Icardi della sua maglia: la numero 9 va a Romelu Lukaku, ultimo segnale che per l’argentino non c’è più posto L’arrivo di Romelu Lukaku, dopo giorni di estenuante trattativa, rotture e rilanci con il Manchester United e la Juventus che ha provato ad inserirsi, ha fatto felici tutti: Antonio Conte ha il bomber che voleva, la società ha piazzato il colpo da 90, i tifosi sognano grandi traguardi ...

C’è una vodka prodotta a Chernobyl (ma tranquilli - Non è radioattiva) : (foto: università di Portsmouth) Il suo nome potrebbe rivelarsi una geniale scelta commerciale, oppure un totale fallimento: fatto sta che la prima vodka realizzata nell’area contaminata intorno alla centrale di Chernobyl, nonché il primo prodotto alimentare in assoluto della zona dal 1986 in poi, è stata chiamata Atomik. Il distillato, nato come esperimento scientifico finanziato con fondi governativi ucraini, è pronto a diventare un ...

Nel governo è rottura totale - Salvini : “La maggioranza Non c’è - andiamo al voto” : Dopo l’incontro con il premier Conte, il leader della Lega ha ribadito la crisi nell’esecutivo: “Inutile andare avanti a...

