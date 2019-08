Lega : ex parroco Lampedusa a Salvini - 'Madonna va imitata e non usata' : Palermo, 13 ago. (AdnKronos) - (di Rossana Lo Castro) - "La Madonna va imitata e non usata. Questo vale per chiunque e ancora di più per chi riveste un ruolo istituzionale". Don Stefano Nastasi è uomo lontano dai riflettori. Per sei anni, dal 2007 al 2013, è stato parroco di San Gerlando a Lampedusa

Lega : ex parroco Lampedusa a Salvini - ‘Madonna va imitata e non usata’ (2) : (AdnKronos) – Insomma per l’ex parroco di Lampedusa “non c’è un prima gli italiani e dopo gli altri. Occorre riuscire a conciliare e dare attenzione alle diverse situazioni di fragilità. Bisogna ragionare a 360 gradi e cercare risposte che diano sollievo all’una e all’altra situazioni. Risposte diverse nel tempo a seconda dei mutamenti che investono il nostro presente”. Perché oggi invocare ...