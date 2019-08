Huawei | HarmonyOS è il piano B; Android sarà sempre la prima scelta

Huawei parla del futuro di HarmonyOS - degli aggiornamenti di sicurezza e degli smartphone attualmente in commercio : Durante la conferenza degli sviluppatori che si è tenuta in Cina, Huawei si è lasciata andare a dichiarazioni sul futuro della compagnia e di come HarmonyOS interesserà i consumatori. L'articolo Huawei parla del futuro di HarmonyOS, degli aggiornamenti di sicurezza e degli smartphone attualmente in commercio proviene da TuttoAndroid.

Huawei spiega la scelta del nome HarmonyOS e annuncia grossi investimenti per le app : Huawei spiega perché ha scelto il nome HarmonyOS al posto di "Hongmeng OS" e annuncia grossi investimenti per attirare il maggior numero di sviluppatori possibile. L'articolo Huawei spiega la scelta del nome HarmonyOS e annuncia grossi investimenti per le app proviene da TuttoAndroid.

Huawei svela HarmonyOS - sistema operativo concorrente di Android : Il gigante cinese delle telecomunicazioni Huawei ha svelato il suo nuovo sistema operativo HarmonyOS, alternativo ad Android e ideato dopo le minacce di non poter più accedere al sistema di Google, a causa dell'escalation commerciale tra Stati Uniti e Cina. A presentarlo ci ha pensato il suo patron, Richard Yu, durante una conferenza degli sviluppatori a Dongguan, nel Sud della Cina: "Lo abbiamo battezzato HarmonyOS. Speriamo di portare nel ...

La battaglia Usa-Cina passa dai sistemi operativi : Huawei lancia HarmonyOS per sostituire Android : Huawei, la società cinese messa al bando da Trump corre ai ripari. Pronto un nuovo sistema operativo per tutti i dispositivi per sostituire Android, dopo che Google ha annunciato la revoca delle forniture

Huawei lancia il suo sistema operativo : HarmonyOS : A Dongguan la prima conferenza degli sviluppatori Huawei: in 4 mila assistono alla svolta. L'azienda cinese presenta il sistema operativo proprietario, HarmonyOS. Con tutta l'intenzione di dare filo da torcere ad Android di Google e iOS di Apple. L'ARTICOLO

Huawei svela HarmonyOS - il sistema operativo multipiattaforma : Lo fa durante la prima conferenza per gli sviluppatori organizzata dal gigante cinese dall'anno della sua fondazione, nel 1987. Sarà open source e potrà essere utilizzato su vari dispositivi: dagli smartphone alle tv

HarmonyOS - Huawei ha svelato ufficialmente il suo sistema operativo : Dongguan (Cina) – Presso il Dongguan Basketball Center nel gargantuesco complesso del campus Huawei non lontano da Shenzhen, il colosso cinese ha finalmente tolto i veli dal sistema operativo HarmonyOS. In occasione della prima edizione della Huawei Developer Conference c’è stato il primo contatto con un sistema operativo basato su microkernel e contraddistinto da leggerezza, flessibilità e soprattutto da una natura multipiattaforma ...

