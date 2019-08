Droga e alcol | ragazza di 16 anni in fin di vita a Pisa

Carabiniere ucciso - gli inquirenti : «Cerciello aveva dimenticato la pistole. I ragazzi avevano preso mix di alcol e Droga» : «Gli indiziati sono stati individuati e interrogati dai magistrati nel rispetto della legge». Così il procuratore aggiunto di Roma, Michele Prestipino, ha aperto la conferenza...

Asp Ragusa e Polizia Stradale insieme contro alcol e Droga : L’Azienda Sanitaria di Ragusa e la Polizia Stradale di Ragusa insieme per prevenire e reprimere il consumo di bevande alcoliche e stupefacenti

Katya Tsukanova stroncata a 17 anni da un mix alcol e Droga : Si chiamava Katya Tsukanova, aveva solo diciassette anni ed era una star della musica. È stata trovata morta lo scorso 18 giugno, ma la notizia è rimasta riservata fino ad oggi. Si dovevano coprire, infatti, i motivi di questa scomparsa, assurda e inspiegabile. A portar via la giovane sarebbe stato infatti un mix letale di droga. Katya non era una popstar, non era una rapper e non faceva la trap. Era una stella della musica però, musica lirica. ...

Suv travolge cuginetti a Vittoria : uno muore - l'altro perde le gambe. Pirata positivo ad alcol e Droga : E' stato arrestato dalla Polizia con l'accusa di omicidio stradale Rosario Greco, 34 anni, l'uomo che ieri con un Suv ha travolto due cuginetti di 11 e 12 anni, uccidendone uno. Gli...

Positivo ad alcol e Droga travolge due ragazzini sulla porta di casa : uno muore - l'altro è gravissimo : Nel centro di Vittoria un pregiudicato alla guida di un Suv lanciato a forte velocità trancia le gambe dei due cuginetti di 11 e 12 anni. Arrestato per omicidio stradale aggravato. I due passeggeri che sono andati alla polizia per testimoniare dopo essere scappati in un primo...

Vittoria - Suv travolge due bimbi : arrestato conducente - era sotto l’effetto di alcol e Droga : Una tragedia ha sconvolto Vittoria (Ragusa) nella serata di giovedì: due cuginetti di 11 e 12 anni sono stati travolti da un Suv davanti casa. Uno è morto sul colpo, l’altro è gravissimo. L'uomo alla guida del mezzo è stato arrestato dalla polizia per omicidio stradale aggravato: è risultato positivo all'assunzione di droga e alcol.Continua a leggere

“Le mie figlie mi hanno salvata da Droga - alcol e sesso. Sono viva per miracolo” : la rivelazione di Lily Allen : “Dopo anni di alcol, sesso e droghe, non so come io sia riuscita a sopravvivere”. A rivelarlo in un’intervista al Guardian è la popstar Lily Allen che ha deciso di raccontare un momento molto difficile della sua vita, che ha coinciso con l’apice del suo successo come cantante. “Sono sorpresa di non essere morta dopo tutta la droga e le notti selvagge che ho vissuto agli inizi della mia carriera”, ha spiegato la popstar britannica che ...

