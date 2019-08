Fonte : blogo

(Di martedì 13 agosto 2019) Il Presidente del Consiglio Giuseppeoggi è intervenuto presso la Prefettura di Foggia alla cerimonia per la firma del Contratto Istituzionale di Sviluppo - Capitanata insieme con la ministra per il Sud Barbara Lezzi. Si tratta di un progetto che assegna risorse per importanti progetti nel territorio della Capitanata, che corrisponde grossomodo alla provincia di Foggia. Durante il suo intervento, il Presidente del Consiglio, che è originario della zona, ha detto:"Per il Sud occorrono misure particolari, straordinarie e lo dico anche a futura memoria. Questo piano va portato avanti. Il Sud ha bisogno di misure straordinarie e che nessuno pensasse di fare una manovra senza un piano straordinario"Il Premier poi ha aggiunto alcuni dettagli del contratto CIS Capitanata:"Con questa firma diamo il via libera a 40 progetti che sono finalizzati al rilancio di questo ...

lorepregliasco : Ottimo punto della situazione. Ma siamo sicuri che Conte si dimetterebbe, col ritiro dei ministri Lega? Mi sembra c… - AndreaMarcucci : Si alla #Tav, no a chi vuole continuare a bloccare l'Italia. Oggi il governo #Conte, comunque vada, è finito - zazoomblog : Giuseppe Conte: Comunque vada resterò vicino al Sud in qualsiasi veste - #Giuseppe #Conte: #Comunque… -