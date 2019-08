Un fan è riuscito a realizzare un Nintendo 64 capace di sputare fuoco

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 12 agosto 2019) Un utente particolarmente volenteroso (ed ingegnoso senza dubbio) ha realizzato un modello di64 personalizzato e compreso di lanciafiamme incorporato, no non si tratta di un nuovo concorrente per Robot Wars (i più vecchi fra voi capiranno) ma di una console completamente funzionante.Lo YouTuber BitHead1000 ha infatti rivestito un normale64 con un resistente guscio in metallo, installato due pratiche valvole per il gas ed aggiunto due piccoli tubicini per trasportare il liquido per accendini. Ha poi completato l'opera installando un pulsante rosso sul controller della console, per controllare il lanciafiamme. Lo stesso artista ha affermato di aver voluto rivisitare in chiave heavy metal la storica console di.Ha poi pubblicato un interessante video in time-lapse, che tra le altre cose mostra il processo di costruzione di questo progetto, il video dura circa 22 ...

