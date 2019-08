Tromba d’aria a Verbania | il downburst scoperchia tetti e abbatte alberi | 4 feriti

Tromba d’aria a Fiumicino : la Regione firma lo Stato d’emergenza : Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha firmato lo Stato di emergenza per Fiumicino in seguito alla Tromba d’aria che lo scorso 28 luglio ha colpito il territorio comunale, provocando al morte di Noemi Magni. La mozione presentata dalla consigliera regionale Pd Michela Califano è stata approvata all’unanimità dal consiglio regionale. “Si tratta di un atto importantissimo – spiega Califano – ...

Fiumicino - la furia della Tromba d’aria che ha ucciso una ragazza : il video dal distributore di benzina : Lo scorso 28 luglio Noemi Magni, 27 anni, era morta dopo essere stata sbalzata a bordo della propria Smart dalla forza di una tromba d’aria a Fiumicino. La ragazza si trovava nella zona di Focene, vicino a un distributore di benzina. La furia della tempesta di quella notte è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della pompa di carburante. video Facebook L'articolo Fiumicino, la furia della tromba d’aria che ha ucciso ...

Maltempo - Tromba d’aria a Brescia : 26 famiglie ancora senza casa : Restano ancora senza casa le 26 famiglie Bresciane evacuate ieri sera dopo la tromba d’aria che ha investito la città nel quartiere ‘Villaggio Prealpino’. Sono ancora inagibili tre abitazioni e una cinquantina di persone sono senza un tetto. Nel pomeriggio di oggi, la strada è stata riaperta e ripulita dai calcinacci. Intanto si sta cominciando a sistemare i primi danni alle abitazioni inagibili. Scoperchiato in parte anche il ...

Noemi Magni - ecco gli ultimi istanti di vita. La violenza della Tromba d’aria è terribile : “Si chiamava Noemi Magni, è la figlia dei proprietari del Coco Bongo Beach di Focene… Poveri genitori, lei ha cercato di ripararsi, aveva capito il pericolo, sotto al distributore di benzina e lì ha trovato la fine del mondo, ha spazzato via anche quello… Riposa piccola… Un abbraccio ai genitori…” E’ lo struggente messaggio sui social che ricorda la vittima di questa assurda nottata. Noemi Magni era uscita per comprare le sigarette quando è ...

Maltempo Centro Italia : Tromba d’aria - temporali e alberi caduti dall’Emilia alle Marche : tromba d'aria, temporali e tempeste di vento con punte superiori anche ai 100 all'ora, si sono verificate nelle scorse ore in alcune regioni del Centro-Nord, in particolare in Emilia Romagna, Marche, Veneto e Lombardia: strage di alberi, tetti scoperchiati e treni bloccati. Migliaia le chiamate ai vigili del fuoco.Continua a leggere

Maltempo - Tromba d’aria su Brescia : tetti scoperchiati - 50 sfollati : Maltempo nel Bresciano, interessato da pioggia, grandine e forte vento che nel pomeriggio si è abbattuto sopratutto sul quartiere Villaggio Prealpino. La criticità maggiore è stata rilevata in via Passo Resia dove una tromba d’aria ha scoperchiato i tetti di tre condomini. I vigili del fuoco hanno temporaneamente dichiarato inagibili le palazzine: 26 famiglie non potranno rientrare stasera nelle proprie abitazioni in attesa che domani le ...

Incredibile a Treviglio – Il PalaFacchetti devastato da una Tromba d’aria : devastato il PalaFacchetti: il palazzetto di Treviglio scoperchiato da una tromba d’aria Disastro a Treviglio: una tromba d’aria ha devastato il PalaFacchetti, la casa della BCC Blu Basket. La tromba d’aria ha scoperchiato, nel pomeriggio di oggi, il tetto del palazzetto e successivamente la struttura si è allagata al suo interno, rovinando anche il parquet di gioco. Il Sindaco Imeri, l’Assessore ai LLPP, Mangano ed ...

Maltempo - 02 Agosto da incubo : grandine in Lombardia - esonda torrente nel Lecchese - Tromba d’aria a Treviso [FOTO e VIDEO LIVE] : Maltempo estremo al Nord Italia, dove si stanno verificando intensi fenomeni di pioggia, vento e grandine in questo venerdì 02 Agosto. Violenti fenomeni di grandine si stanno verificando in diversi comuni lombardi: da Busto Arsizio a Brescia, passando per Saronno. Nel comune di Almenno San Salvatore (BG) sono stati registrati 76mm di pioggia, mentre a Paladina (BG) 60mm, a Berbenno (BG) 58.7mm. Pioggia intensa anche in provincia di Trento, dove ...

Maltempo estremo al Nord : grandine in Lombardia - esonda torrente nel Lecchese - Tromba d’aria a Treviso [LIVE] : Maltempo estremo al Nord Italia, dove si stanno verificando intensi fenomeni di pioggia, vento e grandine in questo venerdì 02 Agosto. Violenti fenomeni di grandine si stanno verificando in diversi comuni lombardi: da Busto Arsizio a Brescia, passando per Saronno. Nel comune di Almenno San Salvatore (BG) sono stati registrati 76mm di pioggia, mentre a Paladina (BG) 60mm, a Berbenno (BG) 58.7mm. Pioggia intensa anche in provincia di Trento, dove ...

Maltempo : Confagricoltura Treviso - Tromba d’aria abbatte i vigneti : Treviso, 2 ago. (AdnKronos) – Interi filari di vigneto abbattuti, campi di soia e mais azzerati. è il grave bilancio della violenta ondata di Maltempo che si è abbattuta oggi sulla provincia di Treviso, che ha colpito in particolate le zone di Cessalto, Zenson di Piave, Salgareda, San Biagio di Callalta, Carbonera.‘Stiamo raccogliendo le segnalazioni dei nostri agricoltori, ma possiamo già dire che è un disastro di grandi ...

Maltempo : Confagricoltura Treviso - Tromba d’aria abbatte i vigneti : Treviso, 2 ago. (AdnKronos) – Interi filari di vigneto abbattuti, campi di soia e mais azzerati. è il grave bilancio della violenta ondata di Maltempo che si è abbattuta oggi sulla provincia di Treviso, che ha colpito in particolate le zone di Cessalto, Zenson di Piave, Salgareda, San Biagio di Callalta, Carbonera.‘Stiamo raccogliendo le segnalazioni dei nostri agricoltori, ma possiamo già dire che è un disastro di grandi ...

Maltempo Veneto oggi : Tromba d’aria - pioggia e grandine. Ecco i danni : Maltempo Veneto oggi: tromba d’aria, pioggia e grandine. Ecco i danni Ondata di Maltempo in Veneto questa mattina, venerdì 2 agosto 2019: grandinate, acquazzoni e fortissimo vento nel trevigiano, con una tromba d’aria segnalata a Zenson. Si contano già i primi danni, soprattutto nei campi agricoli, ma fortunatamente al momento non si segnalano feriti. Già dalle 7.30 di questa mattina i vigili del fuoco sono stati chiamati in più zone per ...

Maltempo - Treviso e provincia in ginocchio tra vento e grandine - Tromba d’aria a Zenson : Una violenta ondata di Maltempo sta colpendo la Marca da stamattina, venerdì 2 agosto. grandine, vento fortissimo e pioggia hanno sferzato tutta la provincia. Ingenti i danni ai vigneti.Continua a leggere

Maltempo - Tromba d’aria a Fiumicino : delibera dello stato di calamità [FOTO] : ”Come anticipato, oggi ho convocato una seduta di giunta per deliberare lo stato di calamità”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. ”Un atto necessario per chiedere alla Regione Lazio l’erogazione di un contributo pari a 2,6 milioni di euro necessari agli interventi per sanare i gravissimi danni arrecati alle abitazioni e alle aziende dalla tromba d’aria che all’alba del 28 luglio scorso ha attraversato ...